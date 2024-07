Na olympiádu do Paříže se nakonec nominovalo 113 českých sportovců

Nominace na letní olympijské hry v Paříži Atletika (30): Jakub Dudycha (800 m), Tomáš Habarta (3000 m překážek), Patrik Hájek (hod kladivem), Vít Hlaváč (chůze - smíšená štafeta), David Holý (skok o tyči), Tereza Hrochová (maraton), Michaela Hrubá (skok do výšky), Nikoleta Jíchová (400 m překážek), Radek Juška (skok do dálky), Matěj Krsek (400 m), Eduard Kubelík (200 m), Ondřej Macík (200 m), Karolína Maňasová (100 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Eliška Martínková (chůze 20 km a smíšená štafeta), Petr Meindlschmid (dálka), Vít Müller (400 m překážek), Volodymyr Myslyvčuk (hod kladivem), Tomáš Němejc (200 m), Nikola Ogrodníková (hod oštěpem), Tereza Petržilková (400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Petra Sičaková (hod oštěpem), Tomáš Staněk (vrh koulí), Moira Stewartová (maraton), Matěj Ščerba (skok o tyči), Jan Štefela (skok do výšky), Amálie Švábíková (skok o tyči), Jakub Vadlejch (hod oštěpem), Lada Vondrová (400 m). Badminton (4): Ondřej Král (čtyřhra), Jan Louda (dvouhra), Adam Mendrek (čtyřhra), Tereza Švábíková (dvouhra). Cyklistika (7): Ondřej Cink, Adéla Holubová (horská kola - cross country), Julia Kopecky (silniční cyklistika - závod s hromadným startem, časovka), Iveta Miculyčová (BMX freestyle park), Denis Rugovac a Jan Voneš (dráhová cyklistika - madison, omnium), Mathias Vacek (silniční cyklistika - závod s hromadným startem, časovka). Golf (2): Klára Davidson Spilková, Sára Kousková. Jachting (3): Zofia Burská a Sára Tkadlecová (49er FX), Kateřina Švíková (iQFoil). Jezdectví (2): Miloslav Příhoda, Miroslav Trunda (všestrannost). Judo (3) : David Klammert (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Renata Zachová (do 63 kg). Kanoistika (11), rychlostní: Josef Dostál (K1 1000 m), Martin Fuksa (C1 1000 m a C2 500 m), Petr Fuksa (C2 500 m), Daniel Havel a Jakub Špicar (K2 500 m), Anežka Paloudová (K1 500 m), vodní slalom: Tereza Fišerová (kayakcross), Antonie Galušková (K1, kayakcross), Jiří Prskavec (K1, kayakcross), Lukáš Rohan (C1, kayakcross), Gabriela Satková (C1). Lukostřelba (2): Marie Horáčková, Adam Li (reflexní luk - individuální soutěž a smíšený tým). Moderní pětiboj (4): Marek Grycz, Lucie Hlaváčková, Veronika Novotná, Martin Vlach. Plavání (5): Daniel Gracík (100 m motýlek), Kristýna Horská (200 m prsa), Miroslav Knedla (100 m znak), Barbora Seemanová (100 a 200 m volný způsob, 100 m motýlek, 200 m polohový závod), Martin Straka (10 km). Plážový volejbal (4): Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová, Ondřej Perušič a David Schweiner. Sportovní gymnastika (1): Soňa Artamonova (víceboj). Sportovní lezení (1): Adam Ondra (kombinace). Sportovní střelba (9): Veronika Blažíčková (vzduchová puška - individuální soutěž a smíšený tým, třípolohová malorážka), Jiří Lipták (trap), Petr Nymburský (třípolohová malorážka), Martin Podhráský (rychlopalná pistole), Jiří Přívratský (vzduchová puška - individuální soutěž a smíšený tým, třípolohová malorážka), Matěj Rampula (rychlopalná pistole, vzduchová pistole), František Smetana (vzduchová puška), Barbora Šumová a Jakub Tomeček (skeet - individuální soutěž a smíšený tým). Stolní tenis (1): Hana Matelová. Šerm (5): Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš (kord - individuální soutěž a tým), Michal Čupr (náhradník kord), Alexander Choupenitch (fleret). Taekwondo (2): Dominika Hronová (do 57 kg), Petra Štolbová (nad 67 kg). Tenis (8): Barbora Krejčíková (dvouhra, čtyřhra), Tomáš Macháč (dvouhra, čtyřhra, smíšená čtyřhra), Jakub Menšík (dvouhra), Karolína Muchová (dvouhra, čtyřhra), Linda Nosková (dvouhra), Adam Pavlásek (čtyřhra), Kateřina Siniaková (čtyřhra, smíšená čtyřhra), Markéta Vondroušová (dvouhra, čtyřhra). Triatlon (1): Petra Kuříková. Veslování (6): Pavlína Flamíková a Radka Novotníková (dvojka bez kormidelnice), Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková (dvojskif), Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil (dvojskif lehkých vah). Vzpírání (1): Kamil Kučera (dvojboj nad 102 kg). Zápas (1): Artur Omarov (zápas řecko-římský do 97 kg).