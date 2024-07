Pohádková motivace. Česko čeká na medaili. Nyní vynese trumfy v peřejích

V Aténách 2004 a Pekingu 2008 oslavovala hned v úvodní soutěžní den střelkyně Kateřina Emmons.

Naopak dosud nejdelší čekání na první medaili zažila česká výprava v Londýně 2012, kde ho ukončil až šestý den her stříbrem kajakář Vavřinec Hradilek.

A právě k peřejím směřuje i nyní česká pozornost. Ve středu se při vyvrcholení soubojů kanoistek ve Vaires-sur-Marne představí vicemistryně Evropy, vítězka Světového poháru v Praze a zároveň nejrychlejší žena úterní kvalifikace Gabriela Satková.

A ve čtvrtek vpluje mezi 23 branek lídr světového žebříčku kajakářů a obhájce titulu Jiří Prskavec. Kvalifikací proplul na druhém místě, přičemž před cílem první jízdy úmyslně zpomalil a nechal na vedoucí pozici domácí hvězdu Titouana Castrycka.

Jen ať si Francouz užije trochu toho tlaku souvisejícího se skutečností, že coby vítěz kvalifikace nastoupí do semifinále poslední.

„Navíc kdyby Jířa startoval po něm, nebylo by vůbec jednoduché koncentrovat se v tom obrovském rámusu tribun,“ podotkl kouč Jiří Prskavec starší.

Raška a Narnie pomáhají

Rvát se s peřejemi umí skvěle oba. Hlava může rozhodovat.

Tu potřebujete mít silnou.

Satková v tomto směru razí strategii: Nadchni se a usmívej se. „Jsem nadšená z olympiády, nadšená z areálu, nadšená z vesnice. Moc se mi tu líbí,“ líčila ještě předtím, než se oheň rozhořel.

Prskavec si sám pro sebe říká: Už jsi toho vyhrál spoustu, buď v klidu. „Nemám na sebe až takové očekávání jako dřív,“ tvrdil po kvalifikaci. „Možná svým způsobem cítím, že už mám splněno, a jsem jen strašně rád, že tu mohu soupeřit s ostatními a užít si olympiádu bez covidu a před plnými tribunami.“

Což však neznamená, že by ji nechtěl vyhrát.

„Jířu uklidňuje, že v přípravě absolvoval všechno přesně podle plánu a zůstal zdravý,“ říká otec.

„Jo, forma je,“ přitakal syn.

Satková vypráví, jak se snaží dělat si každý den malé radosti. Třeba tím, že obejme u trati rodinu, včetně sestry Martiny. Ta přicestovala na její počest z Prahy na kole. Po 1 240 kilometrech a 45 hodinách čistého času stráveného v sedle dorazila v pondělí a pronesla: „Nohy by ještě šlapat mohly, spíš zadek to trošku odnesl.“

Stejně čerpá sílu z rodiny i Prskavec. „Provedl jsem je olympijskou vesnicí a Jiříček (pětiletý syn) tam se mnou chtěl zůstat. Tak jsem mu říkal: Zatím ještě ne.“

Naladit se na závod roku chtějí české hvězdy i volbou filmů a knih. Prskavec si v Tokiu 2021 pustil pohádku Pyšná princezna.

„A pohádka bude zase, jen možná jiná,“ ujišťuje. Navíc doposlouchal v rámci motivace v audioverzi Pohádky o Raškovi od Oty Pavla.

Satková si dřív na závodech pouštěla seriál Jak jsem poznal vaši matku, ale v Paříži se rovněž ztrácí do říše fantazie. „Mám tu audioknihu Letopisy Narnie, včera jsem si pustila Narnii i jako film a před semifinále ho dokoukám.“

Pravda, kouzla mezi brankami by se dnes hodila. „Taky si možný zazpívám nějakou písničku, co mě zrovna napadne, i to mi pomáhá.“

Někam se zavřu

Důležitou součástí přípravy je pochopitelně vizualizace trati a rozmístění branek. „Ale tu většinou nechávám až na samotný den závodu. Kdybych na ni myslela večer předtím, špatně by se mi usínalo,“ říká Satková.

Prskavec si naopak hodlá rozmístění branek, které bude jiné než při kvalifikaci, projít už při dnešním závodě kanoistek.

Někteří vodní slalomáři si pomáhají rovněž meditačními praktikami. Na ně však Satková nevěří: „Zaměřovat se na duchovno mi nesvědčí. Prostě se snažím před jízdou prodýchat a protáhnout. To je moje meditace v pohybu.“

Prskavec vyhledává klid. Žádná sluchátka, žádné písničky. „Před startem jsem nejradši sám se sebou, někde se zavřu. Hudba by mě o klid připravila.“

Vyhovují mu odpolední časy závodů. „Vstanu až v devět, dám si snídani, zacvičím si, nikam nepospíchám,“ libuje si.

Věří, že až bude ve čtvrtek na startu, neocitne se tam v roli aspiranta na první českou medaili.

„Gabča rozhodně patří mezi největší favoritky na stupně vítězů,“ říká.

„A kdyby Jessica Foxová udělala chybu, může mít i zlato.“