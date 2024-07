Evenepoel a zlatý sen. Vyzraje na rivaly i díry na silnicích? Ganna slíbil jízdu all in

Kdo ze 34 mužů tudy po 32,4 kilometru na rovinaté trati projede v nejrychlejším čase, stane se šampionem závodu, který je trhákem úvodní soboty her.

Mocná slovinská síla tentokrát chybí. Obhájce titulu Primož Roglič se po pádu na Tour dává dohromady se zlomeninou v dolní části zad a kdo ví, zda stihne aspoň Vueltu.

A Tadej Pogačar si po Giru a Tour řekl: Všeho moc škodí.

Ovšem je tu Belgičan Remco Evenepoel. Aktuální mistr světa. Chlapík, jenž na Tour ovládl rovinatější ze dvou časovek a celkově po třech týdnech dřiny skončil třetí.

Přesto, kolik z nejhlubších rezerv musel pro takové umístění ze svého těla vydolovat?

Málo jich rozhodně nebylo.

TAK BOLÍ TOUR. Remco Evenepoel zkoušel ve dvacáté etapě útočit, nakonec ale na své dva největší soupeře nestačil.

Však si jej poslechněte.

„V pondělí jsem strávil většinu času v posteli. V úterý jsem sice trochu jezdil na kole, jenže jsem si nepřipadal vůbec dobře,“ přiznává na tiskové konferenci v Paříži. „Poslední týden Tour byl náročný, regenerace neprobíhala snadno. Ale dokončil jsem ji na vlně sebevědomí. Což mi dává mentální výhodu.“

A forma? „Stoprocentní není,“ uculí se.

Když však belgický reprezentační kouč Sven Vanthourenhout jmenuje Itala Gannu a Brita Tarlinga coby největší kandidáty na olympijské zlato, naštve se: „Loni jsem je v Glasgow na mistrovství světa oba porazil. Už jsem dokázal, že mohu porazit každého. Tak proč ne i v sobotu?“

Do boje s časem vyrazí cyklisté od Invalidovny a pošlapou k zámku ve Vincennes, jednomu ze tří královských sídel Ludvíka IV. Trať je zavede i k Bastile a katedrále Notre Dame. Ale víc než památky zajímá jezdce povrch silnic, po nichž pojedou.

Italský cyklista Filippo Ganna v časovce na mistrovství světa.

„První kilometr a posledních pět kilometrů jsou silnice na hov..,“ uleví si Evenepoel po projetí trati. Jeho krajanka Lotte Kopecká, jedna z největších favoritek závodu žen, dodává: „Musíte být neustále ve střehu. Je tam hodně děr, což ztěžuje nalezení dobré linie nebo udržení pozice.“

Ital Filippo Ganna se v sobotu a později i na olympijském velodromu opět pokusí o silničářsko–dráhový olympijský dvojboj, na medaili pomýšlí také s italským týmem ve stíhacím závodě družstev.

V časovce na Giru v květnu u jezera Garda přemohl Pogačara. Ve čtvrtek oslavil v Paříži 28. narozeniny a vyřkl: „Pojedu all in, zlato nebo nic. Nejsem největším favoritem, ale chci snít ve velkém.“

A kdo je tedy největší favorit?

Mnozí experti se přiklánějí k vycházející britské časovkářské hvězdě Joshuovi Tarlingovi. Teprve dvacetiletý mistr Británie i Evropy podlehl v červnu Evenepoelovi v této disciplíně na závodě Dauphiné, ale za poslední měsíc neabsolvoval ani jeden závod a jen piloval, piloval a piloval časovku.

Britský cyklista Joshua Tarling v časovce na mistrovství světa.

„Na pařížské trati potřebujete watty a v tom jsou Remco a Ganna lepší,“ snaží se ze sebe shodit tlak. „Nechci tu být ve stresu.“

Gannovi před hrami přebral oblíbeného kouče Daria Cioniho, kterého najala britská asociace, aby pomohl právě Tarlingovi.

I tak se v zákulisí bojuje o olympijské zlato.

Ještě nedávno by k jeho vážným kandidátům patřil též další Belgičan Wout van Aert. Po březnovém pádu, kdy si zlomil žebra a klíční i hrudní kost, je nicméně jeho výkonnost rozpačitá. Snad také proto tvrdí: „Když skončím čtvrtý za třemi top favority, budu spokojený.“

Česká stopa v časovce je nečekaně dvojitá. Proškrtání startovní listiny o Rusy, kteří neprošli kritérii MOV, pomohlo na start nejen Mathiasi Vackovi, ale rovněž mladičké 19leté Julii Kopecké.

Vacek se chystal na hry při vysokohorském kempu stáje Lidl-Trek v Andoře. „Pro mě jsou perfektní časovky s délkou do patnácti kilometrů, protože kratší intenzity umím vážně dobře,“ říká. „V Paříži bude klíčové správně rozložit síly. Kdybych se probil do první desítky, bylo by to super.“

Za týden dostane ještě jednu olympijskou šanci v hromadném závodě. Hned po časovce se vydá na otočku domů. Věří, že tréninkové podmínky tam bude mít rozhodně lepší než ve hrami sešněrované francouzské metropoli.