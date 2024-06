Tance na hlavě, vláda nezletilců i Ondrův boj. Budapešť ožila novotou

Ač třeba Adam Ondra nemá úplně rád označení „urban sports“, poněvadž lezení vzniklo úplně někde jinde než ve městech, alespoň to na umělých stěnách zkrátka do hustě osídlených oblastí patří.

Narvaný kampus Ludovika v Budapešti pozoruje finále olympijské kvalifikace sportovních lezců v boulderingu a obtížnosti.

Návštěvníci i jejich ratolesti si mohli všechny aktivity vyzkoušet sami. Dokonce si v rámci graffiti workshopu sprejovali na předem připravené plochy. Nebo přivěšení přes lano na jeřáb skládali co nejvíc přepravek na sebe.

Obecně se málokdo v Budapešti držel při zemi. Koneckonců – v tom už spočívá třeba podstata práce lezců, kteří v parku na konstantně prosluněné louce představovali největší tahák každý den od čtvrtka do neděle.

Freestyleři na BMX kolech i skateboardech se zase ve vzduchu chlubili smělými kouzly.

Americká freestyle BMX cyklistka Hannah Robertsová kouzlí s kolem ve vzduchu.

Jedni předváděli otočky. Okolo vlastní osy, napříč díky saltům nebo skrze řídítka rotovali předním kolem.

Na prknech nechyběly kousky v bazénku či na překážkách, třeba na zábradlí. „Fakie, nollie, ollie, frontside, backside, kickflip, heelflip, 180, 360...“ Laik se ani nestíhal orientovat, ale užasle vše sledoval a poslouchal nadšené moderátory.

Když skateboardisté při disciplíně street po dvou jízdách dostali pět pokusů na až dva úspěšně zapsané triky, pravděpodobnost, že komentátoři buď vykřiknou nadšené „Ouu!“, anebo se daný odvážlivec tvrdě poroučí k zemi, vycházela skutečně tak padesát na padesát.

Japonský street skateboardista Juto Horigome jezdí se sluchátky v uších. A při snaze o jeden trik padá na zem.

I ten nebývalý kontrast udivoval. Zatímco lezci měli přísné podmínky, nosili startovní čísla a hlídali si vázání i případná krvavá zranění, uvolněné skateboardisty jste nemohli rozeznávat podle dresů. Jeli v klidu v tričkách, bez čísel, zato někteří se sluchátky v uších.

A nakonec jim vládly i děti, které by v Česku ještě rok čekaly na vydání občanského průkazu. Třeba čtrnáctiletá Australanka Arisa Trewová v disciplíně park. Stejně „starý“ Japonec Ginwoo Onodera doplnil reprezentační kolegy na pódiu v mužském streetu. No a Coco Jošizawaová mezi ženami ve čtrnácti své krajanky předčila.

Čtrnáctiletá australská skateboardistka Arisa Trewová soutěží ve finále disciplíny Park během olympijské kvalifikace v Budapešti.

Nejlepším Nejaponcem byl nakonec Slovák Richard Tury. Snad se nenaštve, když si ho s ohledem na dané okolnosti naopak dovolíme v jedenatřiceti označit za dědečka.

„Je to neuvěřitelné, vždyť ostatní jsou o deset let mladší, někteří i o víc,“ směje se chlapík z Košic, který část podílu na úspěchu, co mu v případě Tokia utekl o pouhá tři místa, přisuzuje i Česku: „Mám tam skoro všechny sponzory, takže díky vám jsem se vypracoval. No a pochází odtamtud také moje přítelkyně, navíc sám bydlím v Praze.“

Slovenský street skateboardista Richard Tury předvádí divákům v Budapešti trik na zábradlí.

Tury doufá, že teď trochu změní pohled některých lidí na „skejťáky“: „Myslí si, že děláme bordel na ulici a pořád něco ničíme, ale tak to není. To bych si přece vzal sbíječku.“

Podobný dojem asi vzbuzují i jiní borci v kšiltovkách, volném oblečení a s gumovým tělem, které nejvýrazněji rozhýbávají za zvuků černošské hudby. Třeba jazzu, funku, soulu či R&B. Právě zástupci break dancu se v létě pod pěti kruhy dočkají velké premiéry.

Švédská b-girl FAIRYTALE ukázkově bojuje o letenku na olympiádu v Paříži.

A při velkých „battlech“, jak b-girls a b-boys říkají soubojům, v nichž se dva soupeřící aktéři před zraky poroty střídají, lze provedení jejich pohybů lidskými smysly jen stěží pochopit.

Umění opřít se jen o hlavu nebo jednu končetinu, strkat je do nepřirozených poloh, předvádět nekonečné obrátky, kmity nohou nebo prudká zastavení, přinesou na velkou akci zase něco nového.

Právě soutěží v breakingu budapešťská klání skončila. Ještě společně s mužskou kombinací ve sportovním lezení, v níž Ondra i přes nepříjemné problémy s ramenem skončil třetí a s přehledem si zajistil další olympijskou účast.

Český lezec Adam Ondra po zvládnuté olympijské kvalifikaci pózuje s místenkou do Paříže.

O ní by neměla přijít ani Iveta Miculyčová, freestyle BMX cyklistka, jež kvůli zranění kotníku nemohla přijet, ještě s týmem čeká na oficiální potvrzení, díky bronzu ze světového šampionátu v roce 2022 by ale i jí měla letenka do Francie klapnout.

Litovat může jen zážitku, o nějž v maďarském kampusu přišla. Přátelská atmosféra, kdy se sportovci přemisťovali vedle nadšených návštěvníků, působila v současné době neobyčejně.