Boxerka Ngambaová zajistila týmu uprchlíků první olympijskou medaili

Uprchlický tým je v Paříži se 37 členy dosud největší a Ngambaová byla jeho vlajkonoškou na slavnostním zahájení a také jeho hlavní medailovou nadějí.

Otevřeně homosexuální boxerka žije od jedenácti let v Británii a uprchlický status získala v roce 2021. Do Kamerunu se vrátit nechce, neboť by jí tam vzhledem k sexuální orientaci hrozilo uvěznění.

Ngambaová je trojnásobnou britskou mistryní a vedení národního svazu usilovalo o to, aby mohla svou novou zemi reprezentovat na olympijských hrách, ale britský pas nedostala.