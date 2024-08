Jsou obětmi agrese, brání kontroverzní boxerky MOV. Sport přerostl do politiky

Chateauroux (Od našeho zpravodaje) - Případ kontroverzních boxerek už přešel do politické války. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) jejich účast v Paříží hájí a tvrdí, že se staly obětmi svévole a agrese. Za Imán Chalífovou se postavili alžírští politici. Jenže na druhé straně stojí Mezinárodní boxerská asociace (IBA), která tvrdí, že má důkazy z nezávislé laboratoře, a to dokonce z let 2022 i 2023. Navíc upozorňuje, že se sportovkyně ani nebránily, čímž tak podle její interpretace rozhodnutí samy potvrdily.