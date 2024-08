I James žasnul. Lavina nejlepšího střelce Curryho rozmetala francouzský sen

Paříž (Od našeho zpravodaje) - Dostal se do takového laufu, že by se snad trefil i z půlky hřiště a zády ke koši. Po úspěšných zásazích, které v koncovce vykouzlil, se bil do prsou a skákal po palubovce jako u vytržení. Ostrostřelec Stephen Curry euforicky prožíval, že ve finále olympijských her v Paříži dotáhl americké basketbalisty ke zlatu. „Cítím velkou úlevu. Nebylo to snadné, ale sakra, mám obrovskou radost,“ zářil po vítězství nad Francií 98:87.