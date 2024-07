Když přišel Wembanyama, hala málem spadla. Jaký je olympijský basket v Lille?

„A rázem si uvědomíte, jak moc pro svou zemi tato generačně jedinečná superstar znamená.“ Výhru domácích 78:66 nad Brazílií sledovalo 27 tisíc diváků, ale Lille nežije jen díky přítomnosti mimozemšťana Wembanyamy.

„Na každém kroku potkáte fanoušky s dresem LeBrona Jamese, Ginobiliho, Butlera, Huertase, Schrödera,“ popisoval Sedlařík, který ve Francii hledal mimo jiné inspiraci pro domácí NBL.

A přiznal: „Když si vzpomenu na MS na Filipínách nebo na skupinu EuroBasketu v Praze, kde celý program připravovali Češi, neubráním se pocitu, že tady to šlo udělat líp.“

O čem ještě hovořil:

O fandění domácích: Francie například nehrála ani trochu dobře, na rozdíl od Brazilců bylo vidět, jak moc má domácí tým svázané ruce nervozitou, ale fanoušci Les Bleus své borce po celý zápas s neuvěřitelnou energií povzbuzovali. To jsem ještě neviděl: nemluvím sice francouzsky, ale nikde kolem sebe jsem neviděl z gest ani náznak kritiky nebo nesouhlasu, naopak se neúnavně fandilo a v kombinaci s tolika dresy a vlajkami šlo o nezapomenutelný zážitek.

Sportovní ředitel NBL Šimon Sedlařík na olympijských hrách.

O hvězdách turnaje: Při své profesi jsem se už naučil nechovat se pokud možno jako fanoušek, ale když máte tři metry od sebe Janise Adetokunba, neubráníte se. Hrál skvěle, mimochodem, nechybělo mnoho a Řekové jako outsider Kanadu s většinou kádru z NBA zaskočili. Na straně Kanady ale ukázal své kvality Shai Gilgeous-Alexander, který v závěru rozhodoval. Byl jsem v minulosti na utkání Joela Embiida, Kyrieho Irvinga nebo Jaysona Tatuma, ale Shai je nejtalentovanější a nejvšestrannější hráč, jakého jsem kdy viděl.

O atmosféře v Lille: Město bych hodnotil jako nadšené. Člověk po cestě z vlakového nádraží míjel jak různá hřiště pro basketbal 3 na 3, tak i plochy, kde si fanoušci mohli zahrát házenou nebo zasoutěžit o ceny. Všichni si u hry fandili a hecovali se, takže pro nezaujatého fanouška šlo o skvělou podívanou. V celém městě je pak cítit především basketbal. Lidé přijeli fandit a chtějí to dát okolí na vědomí, případně chtějí ukázat, že patří k basketbalové komunitě, což mi přijde skvělé.

Šimon Sedlařík @Sedlo41 Je to samozřejmě jen amatérské video, ale když nastupuje Wembanyama, jde to poznat (a hlavně slyšet). 🙂 https://t.co/PRZ6WKbXJN oblíbit odpovědět

O problémech na železnici: Sabotáž se udála den před mým příjezdem, cestoval jsem přes Londýn vlakem přímo do Lille, a linku, která mě vezla, naštěstí výpadek nepostihl. Lituju fanoušky, a že jich není málo, kterým komplikace zkazily zážitek nebo vůbec možnost se do Lille dopravit. Na druhou stranu naprosto chápu, proč jsem každou chvíli potkával jak skupiny policistů, tak i skupiny po zuby ozbrojených vojáků.

O dojmech z olympijské haly: Když vystoupíte ze stanice metra, která je konečná, nemůžete halu minout, značení je všudypřítomné. Během zhruba čtvrthodinové procházky minete jak fanzónu, kde člověk může posedět, najíst se a napít, sledovat highlighty ze zápasů nebo se podívat třeba na vystoupení fotbalového kouzelníka, tak i místa, kde se může vyřádit. Přímo u haly se pak srocuje dav, ale čekání ve frontě nepřesáhne 20 minut. Když si máte s kým povídat, uteče to jako nic. Poté, co se „odbavíte“, je pak vevnitř dostatečný počet stánků s občerstvením a poměrně širokou nabídkou včetně zmrzliny.

Směrovky k Stade Pierre Mauroy v Lille, kde se hraje část olympijského basketbalového turnaj. Fanoušci míří na olympijské basketbalové zápasy v Lille.

O zklamání z organizace: V porovnání s eventy, které dělají kolegové z České basketbalové federace, to bylo neuvěřitelně chaotické, i když řídit dav 27 tisíc lidí není jen tak. Na utkání Francouzů s Brazilci jsme například kvůli horšímu značení některých sektorů nemohli najít místa a šest dobrovolníků nebylo schopno nám poradit. Odpověď pokaždé zněla „jsem tu dnes nový, zeptejte se někoho jiného“. Přišlo mi to bizarní, navíc v sektoru, kde jsme byli my a kde seděli třeba i Raymond Felton nebo rodina Victora Wembanyamy. My jsme si poradili, ale takovým hostům musíte pomoct hned.

O prodeji vstupenek: Zaujalo mě, jak měli pořadatelé vyřešen černý trh. Když jste jednou vstupenky obdržel a potvrdil, nebylo možné je pak už převést na někoho jiného. V zásadě to fungovalo tak, že člověk vstupenku koupil, pak ji převedl do mobilu kumpánovi, který na ni měl jít dovnitř, a tím to haslo. Pokud by v den utkání daný jedinec nemohl dorazit a chtěl ji převést ještě na někoho jiného, nebylo to možné.