Velké gesto řeckého matadora. Bude fit, ale do Paříže nepojede kvůli morálce

„Dostal jsem nabídku. Vassilis (trenér Spanulis) se mě zeptal, jestli to chci probrat. Řekl jsem mu, že pochybuju a že není šance, že bych jel na olympiádu, když jsem nehrál kvalifikaci,“ řekl Slukas v rozhovoru pro web Sports DNA.

„Morálně je to pro mě nepřijatelné. Já teď odpočívám, chodím se koupat, zatímco kluci se potili, aby s národním týmem něčeho dosáhli. A já bych pak přišel po to všem, čím prošli?“ uvedl čtyřiatřicetiletý rozehrávač Panathinaikosu Atény, který v květnu dovedl k triumfu v Evropské lize 24 body ve finále proti Realu Madrid coby nejlepší střelec zápasu. „Takhle neuvažuji. Nikdy bych to neudělal.“

Řekové s dvojnásobným nejužitečnějším hráčem NBA Jannisem Adetokunbem vyřadili v kvalifikačním turnaji v Pireu Slovince s hvězdným Lukou Dončičem a ve finále zdolali také Chorvaty. Vynahradili si zklamání z roku 2021, kdy v boji o účast v Tokiu prohráli ve finále kvalifikačního turnaje s českou reprezentací. Pod pěti kruhy si zahrají poprvé od roku 2008. Hvězdu Milwaukee Adetokunba čeká první olympijský start.

„Olympiáda byla sen. Jannise to rozplakalo. Chvěju se, když o tom mluvím. Ale skutečnost je taková, že já to nezažiju. Pro mě je to smutné,“ konstatoval Slukas.

Řekové se v těžké skupině A v Paříži utkají s Kanadou, Španělskem a Austrálií.