Tohle není konec! Skvělá Seemanová před finále říká: Nenechám se unést

Jen si to připomeňme:

Olga Šplíchalová, šestá na 800 metrů volný způsob v Barceloně 1992.

Daniel Málek, senzačně dvakrát pátý na prsařských tratích v Sydney 2000.

Barbora Seemanová, šestá na kraulové dvoustovce v Tokiu 2021.

Takový byl dosud seznam olympijských plaveckých finále v historii České republiky. Po nedělním podmanivém večeru v La Defense Areně má další, pátou položku. Opět zásluhou Seemanové.

Dravě se vrhla do boje se soupeřkami v prvním semifinále. První obracela na 50 i 100 metrech, až ve druhém poločase závodu se přes ni přehrnula Američanka Claire Weinsteinová.

Dvě nejlepší v prvním semifinále. Barbora Seemanová a Claire Weinsteinová.

„Mohlo to být určitě ještě lepší,“ okomentovala Češka svůj čas 1:56,06, takřka o sekundu lepší než v dopolední rozplavbě. „Jelo se mi sice technicky dobře, ale bylo to zvláštní semifinále. Přepálila jsem první půlku. Nechala jsem se unést a chtěla vyzkoušet, co vydržím.“

S druhým místem z úvodního semifinále měla postup takřka jistý a druhé semifinále – s oběma superfavoritkami její disciplíny Titmusovou a O’Callaghanovou – jí dalo definitivu.

Celkově postoupila na té pozici, na které se loučila s minulými hrami v Tokiu, tedy šestá.

„Moc si toho cením,“ říkala. „Věděla jsem, že tlak bude velký. Jsem ráda, že to takhle dopadlo, je to super, vyplavané finále za odměnu za všechnu tu dřinu. Je neuvěřitelné dokázat to dvakrát po sobě. Ale vůbec není konec. Teď mě čeká ta nejdůležitější část, a tou je finále. Až po něm budu hodnotit.“

Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na trati 200 metrů volný způsob do olympijského finále

Zbylo jí na rozhodující souboj dost sil?

„Pokud jedete semifinále naplno, nikdy to není v pohodě, když vylezete z bazénu. Ale určitě v sobě dost sil na finále najdu. Snem je osobák,“ říkala.

Ten se prozatím zastavil na hodnotě 1:55,12.

„Na finále půjdu v pondělí s čistou hlavou, nenechám se ničím a nikým unést a i ve druhé stovce se budu snažit s ostatními co nejlépe udržet,“ plánovala.

Na minulých hrách stačil na bronz čas 1:54,70. O tom, jaké umístění je v jejích silách, však Seemanová hovořit nechtěla.

„Soustředím se na čas, ne na umístění.“

Plavkyně Barbora Seemanová po postupu do olympijského finále.

V semifinále ji od hypotetické třetí medailové příčky, na které se umístila časem 1:55,24 Weinsteinová, dělilo 82 setin sekundy. Posun pořadím výš stále reálný je, i když první dvě místa se zdají být zablokovaná australským úderným duem.

To bylo i v semifinále jasně nejrychlejší, dohmátly takřka současně v časech 1:54,64 a 1:54,70.

Ariarne Titmusová, suverénní vítězka kraulové čtyřstovky, je na dvoustovce obhájkyní titulu z Tokia a stříbrnou medailistkou z mistrovství světa 2019 a 2023. A je také aktuální světovou rekordmankou, když historické maximum vylepšila na červnové australské olympijské kvalifikaci až na 1:52,23.

Mollie O’Callaghanová byla světovou rekordmankou před ní a při domácí kvalifikaci dosáhla rovněž famózního času 1:52,48. Má titul mistryně světa na této distanci z roku 2023 a zlato na stovce z let 2022 a 2023.

Třetí v řadě favoritek byla u sázkových kanceláří Siobhan Haugheyová z Hongkongu, stříbrná z her v Tokiu. Letos ovládla únorové mistrovství světa v Dauhá, kde Seemanová doplavala čtvrtá, ale při neúčasti obou nejlepších Australanek. Ty dospěly k názoru, že by start narušil jejich olympijskou přípravu.

Kdo bude nakonec stát na stupních vítězů v pondělním večeru?

Je to sport.

Cokoliv se může stát.