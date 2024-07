Prospala jsem 11 hodin. Jak Seemanová nemá osobák, ale našla odrazové prkno

Byla předtím nervózní? „Byla. Je to závod, je to sport, nervy k tomu patří.“ Nedělní semifinále doplavala ve 22.05. Po splnění všech povinností a po tradičním proplétání se autobusem pařížskými ulicemi dorazila v noci na pondělí do Olympijské vesnice v Saint-Denis až o půl jedné v noci.

„A potom jsem spala jedenáct hodin. Docela jsem to po semifinále potřebovala,“ hlásila.

Snídani spojila s obědem. „Dva v jednom,“ usmála se.

Večer si u bazénu pomyslela: Cítím se mnohem lépe než před semifinále.

„Dráha číslo sedm. Barbora Seemanová. Česká republika,“ zaznělo z reproduktorů. Rázným krokem vkročila do hučícího auditoria. Zkontrolovala blok, sedla si na židli, svlékla do plavek, protáhla ruce. Naklonila se přes hranu bazénu, chrstla si vodu do tváře a na tělo. O blok ještě strečovala nohy.

Plavkyně Barbora Seemanová se chystá na finále olympijského závodu na 200 metrů volným způsobem.

V neděli jí z hlediště fandili Lukáš Krpálek a judisté. Také tentokrát tu byli sportovci z českého týmu. A rodina, kamarádi, známí.

Všem jim chtěla udělat radost.

Pak hlasatel požádal: „Silence, s’il vous plait.“ Ztište se, prosím. Hala zmlkla. Nastalo až neuvěřitelné ticho před bouří.

Vzápětí ho vystřídal ohlušující řev, jakmile bylo osm žen vysláno startérem vstříc boji o medaile.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Po semifinále Seemanová slibovala: „Nenechám se unést. Nepřepálím tentokrát tempo.“

Zdálo se, že se jí naplňování předsevzetí daří. Po 50 metrech obracela třetí. Na stovce také. Na 150 metrech čtvrtá.

Později vyprávěla: „Mezičas stovky byl super. Vlastně závod probíhal přesně tak, jak jsem chtěla. Jelo se mi fajn, mnohem líp než v semifinále. Rozložení sil bylo takové, jaké mělo být.“

Když se pod švýcarským koučem Lukou Gabrilem, s nímž se domluvila na spolupráci předloni v srpnu, začala vracet z výsledkových i osobních stínů zase na slunce, slýchala od dalších trenérů a plavců: „Plaveš teď nádherným stylem, jen ještě zapracuješ na posledních 35 metrech a bude to skvělé.“

Věděla, že poslední padesátka je po její hluboké výkonnostní krizi předchozích dvou let zatím největší překážkou na cestě k medailovým metám.

Barbora Seemanová bojuje o medailové umístění ve finále na 200 metrů volným způsobem.

Dvě australské superstar Mollie O’Callaghanová a Ariarne Titmusová si jely svůj vlastní závod o trofej nejcennější, v němž bývalá světová rekordmanka O’Callaghanová v novém olympijském rekordu 1:53,27 porazila o 54 setin krajanku, která jí světové maximum letos sebrala.

Za nimi si Haugheyová z Hongkongu plavala pro bronz. Seemanová držela jasně za sebou Američanku Weinsteinovou, které o den dříve podlehla v semifinále. Jenže potom se před ni prosmýkla Kanaďanka Harveyová a na posledních metrech Číňanka Jang.

Skončila šestá.

Vrátila se na pozici, kterou opanovala v Tokiu 2021, a z niž byla v následujících letech v čase svého velkého propadu sražena dolů.

„Dala jsem tam úplně všechno, nezbyly mi už žádné extra síly,“ sdělila.

Měla by mít radost.

Usmála se, to ano.

Ačkoliv... „Mám i trošku hořké pocity,“ doznala. „Šesté místo je krásný výsledek, ale já cítím, že jsem měla i na víc.“

Když prostudovala výsledky, mihlo jí hlavou: Vždyť mi připadalo, že všechny plaveme rychleji. Vzápětí usoudila: „Celkově tu časy v plaveckých soutěžích nejsou takové, jaké by si mnozí přáli. Řekla bych, že je to takový pomalý bazén.“

Barbora Seemanová během finálového závodu na 200 metrů volným způsobem.

Přesto, ať je bazén jakýkoliv, chtěla si z Paříže vézt osobák, stejně jako z her v Tokiu. A k němu jí ve finále s časem 1:55,47 chybělo 35 setin.

Ovšem takový pohled je krátkodobý.

Ten dlouhodobý by měl být úplně jiný. Radostný. Sama si to uvědomovala.

„Když se podívám, kam jsem se za poslední rok zase vrátila, musím dnešní závod brát s úsměvem,“ rozhovořila se. „Cesta, kterou jsem ušla a stále jdu, je ojedinělá a hodně náročná v mnoha směrech. Takže jsem vlastně hrozně pyšná na sebe, na trenéra a celý náš tým, co jsme dokázali. Dnešek je dnem, ze kterého se mohu zase odrazit dál.“

Kam až? A do kdy míní o nejvyšší příčky bojovat?

„To si nechci nijak určovat, ani si vytyčovat žádné hranice. Dokud mě bude plavání bavit a dávat mi smysl, chci pokračovat a posouvat se,“ řekla.

Za pařížské šesté místo se chystala odměnit jen dobrou večeří ve vesnici. Hlavně aby byla co nejdřív v posteli.

Tentokrát nedostane šanci prospat jedenáct hodin. Před polednem musí být opět v La Défense Areně. Jeden závod - byť ten nejdůležitější - má za sebou, další však rozplavbami začíná: 100 metrů volný způsob.

Česká plavkyně Barbora Seemanová se připravuje na finále na 200 metrů volným způsobem.

„Noc bude krátká a ráno nejspíš hodně náročné,“ usoudila. „Ale jakmile přijdu na bazén, trošku mě to probere. Ono to půjde.“

Než plavecké zápolení na těchto hrách skončí, čeká ji ve francouzské metropoli navrch i krátká polohovka. Trať, na níž v červnu na evropském šampionátu v Bělehradě vybojovala bronz.

„Polohovka je má hodně vedlejší trať,“ konstatovala. „Vůbec nevím, co tu na ní budu dělat a co od sebe očekávat. Půjdu s kůží na trh a uvidíme, co z toho vznikne. Můj osobák není z pohledu světové konkurence moc konkurenceschopný, ale stejně to bude fajn závod.“

Až po něm mise Paříž 2024 v podání Barbory Seemanové skončí.

A až potom nastane čas plánovat další obtížnou čtyřletou pouť.

Konečná stanice: Los Angeles.