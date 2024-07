Seemanová další finále nepřidá, na stovce těsně neprošla rozplavbami

Seemanová se představila v šesté dráze druhé rozplavby. Zatímco v pondělním finále začala rychle, a zprvu se dokonce pohybovala na medailových pozicích, tentokrát tak silný úvod neměla.

Obrátku absolvovala jako čtvrtá a manko už snížit nedokázala. Naopak, v dalších padesáti metrech si ještě o pozici pohoršila.

Na umístění ovšem tolik nezáleželo. Hlavní byl čas, právě na jeho základě se určilo šestnáct postupujících ze čtyř rozplaveb do odpoledního semifinále.

Česká plavkyně Barbora Seemanová po semifinále dvoustovky volným způsobem.

Čtyřiadvacetiletá Seemanová stovku zvládla v čase 54,66, čímž o 1,16 sekundy zaostala za vlastním českým rekordem. S tímto zápisem sice po dvou rozplavbách figurovala na páté pozici, jenže v dalších dvou ji překonávala jedna soupeřka za druhou.

Česká mistryně Evropy na této distanci nakonec obsadila celkové sedmnácté místo a o jednu pozici jí postup nevyšel. Na šestnáctou Kanaďanku Margaret MacNeilovou ztratila 50 setin.

„Krátká pauza před stovkou byla náročná, ale to není nic, co bych neměla zvládnout,“ líčila Češka. „Ten závod byl od začátku do konce provedením i vším ostatním špatný. Ani nejsem po jeho absolvování kdovíjak unavená, protože jsem se vůbec nemohla dostat do tempa, nemohla se rozjet.“

V rozplavbách byla nejrychlejší Švédka Sarah Sjöströmová, která dva bazény zaplavala za 52,99 sekundy.

Jedinou šancí Seemanové na semifinále je, že by se některá z úspěšných plavkyň odhlásila. Jinak jejím posledním vystoupením v Paříži bude páteční polohový závod na 200 metrů.

„Budu sledovat, jestli někdo před semifinále ze startovky náhodou nevypadne, abych byla případně připravená naskočit, ale upřímně, nemám z té pozice náhradnice žádnou radost,“ říká Seemanová.

Nepostoupil ani Gracík

Devatenáctiletému Gracíkovi chyběla k postupu do semifinále sekunda a 24 setin, musel by výrazně vylepšit vlastní český rekord. Dohmátl v čase 49,65, jeho rekordní výkon z květnového mítinku v Londýně má hodnotu 48,93.

Na poslední postupové šestnácté místo bylo v Paříži třeba uplavat dva bazény za 48,41. Nejrychlejší Jack Alexy, člen zlaté štafety USA na 4x100 metrů, to zvládl za 47,57.

Plavec Daniel Gracík před startem rozplaveb na 100 metrů volný způsob.

Český reprezentant nebyl spokojený. „Hlavně z toho důvodu, že jsem byl hodně daleko za svým nejlepším osobním časem. Je to hlavně z důvodu toho, že hned po příjezdu jsem onemocněl, takže jsem z toho naprosto vypadl. Pořádně jsem byl plavat včera. Nechci se na to vymlouvat, ale je to určitě znát,“ řekl. Úvod olympiády strávil na izolaci s nateklými mandlemi a uzlinami na krku, kašlem, bolestí hlavy a lehkou teplotou.

Gracík v minulosti vozil medaile z juniorských šampionátů, letos se na seniorském ME v Bělehradu blýskl bronzem na 50 metrů motýlek. V Paříži bude jeho hlavní disciplínou motýlkářská stovka, která je v La Défense Areně na programu v pátek.