Vražedný program? Nedá se vydržet, ale nikdo neposlouchá, říkala Krejčíková

Osmadvacetiletou Češku a úřadující wimbledonskou šampionku dohnal vražedný rozpis.

Ke čtvrtfinále s Annou Karolínou Schmiedlovou nastoupila jen šestnáct hodin poté, co skončila úterní program, v němž rovněž absolvovala dvojboj.

A tato nálož ji proti papírově hratelné Slovence limitovala.

Tenistka Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále olympijské dvouhry. (31. července 2024)

„Od začátku jsem prohrávala, a když jsem v prvním setu srovnala na 4:4, tak mi to prostě nevyšlo,“ popisovala porážku 4:6 a 2:6. „Ve druhé sadě jsem se snažila najít energii, měly jsme pár těsných gamů, ale pak už jsem prostě nemohla. Bylo toho moc, neměla jsem sílu.“

O necelé tři hodiny později už se po pařížské antuce proháněla znovu, v osmifinále čtyřhry společně se Siniakovou zápolily s Japonkami Enou Šibaharaovou a Šuko Aojamaovou.

„I když mi singl nevyšel, tak jsem v deblu nechtěla zklamat. Chtěla jsem bojovat dál a nechat na kurtu všechno, stejně jako v předchozích zápasech.“

A ve čtyřhře si středeční skóre vyrovnala, duo K+S dokráčelo k triumfu 7:5 a 6:4. „Kačka mě držela, stejně tak mě hnali čeští fanoušci,“ přiblížila Krejčíková.

„Držely jsme spolu a předvedly super výkon,“ reagovala Siniaková, jež po čtyřhře spěchala ještě ke čtvrtfinále mixu. „Věděly jsme, že zápas bude náročný. Obzvlášť s tím programem, jaký máme. Ale nakonec jsme vybojovaly výhru a postup.“

Krejčíková se po další dvojí šichtě těšila, že vyrazí odpočívat, aby se nachystala na čtvrteční deblové čtvrtfinále proti Dianě Šnajderové a Miře Andrejevové.

„Jsem ráda, že už mám konec. Udělám dobrou regeneraci a pojedu se pořádně vyspat, protože na dnešek jsem šla spát až o půl druhé a vstávala v osm ráno. A zase jsem hrála v největším pařáku,“ podotkla. „Energie jsem měla strašně málo, dolovala jsem ji všude možně. Musím doufat, že to bude lepší.“

Mrzelo ji, že tenisové soutěže na olympijských hrách netrvají více dnů, což by umožňovalo lepší rozložení zápasů.

Nicméně vzhledem k nabitým kalendářům okruhů WTA a ATP by se tato případná inovace vyjednávala velmi těžko.

„Pro mě má tenhle turnaj stejnou úroveň jako grandslam, takže by měl být taky rozfázovaný do 14 dní. Nebo aspoň do desíti, protože takhle zdvojovat zápasy se podle mě nedá vydržet. Tlačíme ze všech možných stran, aby se něco změnilo, ale přijde nám, že nás nikdo neposlouchá.“

Nicméně z hlediska fyzického rozpoložení je pro ni výhodné, že už se může koncentrovat jen na jednu disciplínu. I když by pochopitelně ráda usilovala o medaili v obou dvou.

„Je těžké to skousnout, ale jsem ráda, že hraju aspoň jednu.“

V níž jsou se Siniakovou obhájkyněmi zlata z Tokia.