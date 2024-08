Nešlo nám to, smutnila Krejčíková. A druhý pár? Snad celou olympiádu vyhrajou

V prvním setu uhrály jediný game.

Páchaly dvojchyby, natropily 17 nevynucených chyb. Teprve sedmnáctiletá Andrejevová s dvacetiletou Šnajderovou kurtu číslo 7 v areálu Roland Garros naprosto vládly.

Skóre? Děsivé – 1:6.

„Je škoda, že jsme nechytily úvod a nezačaly vůbec dobře,“ povídala pak upřímně nedávná wimbledonská šampionka Krejčíková.

Se Siniakovou obnovily spolupráci ve čtyřhře speciálně kvůli obhajobě tokijského zlata. Ale stejnou pohádku jako v Japonsku tentokrát nenapsaly. Tři mečboly proti Ruskám odvrátily, při čtvrtém už neuspěly.

Konec nadějí.

Jelikož Siniakovou po deblu čekalo ještě semifinále mixu, v mixzóně se zdržela jen chvíli. A tak čtvrtfinálový neúspěch hodnotila hlavně Krejčíková.

Barboro, ve středu jste byla po dvou zápasech hodně vyčerpaná, stěžovala jste si na náročný program. Měla jste tentokrát víc energie?

Evidentně ne, protože nám to nešlo a prohrály jsme. Bylo to složité, první set nebyl z mé strany dobrý. Byla jsem v něm hrozně pomalá, měla jsem špatné reflexy. Škoda, že nám v něm tak moc utekly a my se vůbec nechytily. Jsem ráda, že jsme se aspoň ve druhém setu zlepšily. Chyběl kousek, mohly jsme to otočit a kdyby byl super tiebreak, mohlo to být fifty fifty.

Hrály mladinké Rusky na hranici svých možností?

Těžko říct, to nedokážu takhle posoudit.

Lámal se zápas hlavně v prvním setu, v němž proměnily všech šest brejkbolů?

Určitě se to lámalo i na začátku. Fakt jsme nezačaly dobře, já si hned prohrála servis. Byla škoda, že jsme nezahrály úvod líp a víc se s nimi nedržely. Když pak měly ten první set v zádech, hrálo se jim daleko líp.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková během čtvrtfinále olympijského turnaje.

I tak jste se s Kateřinou často povzbuzovaly, působily jste optimisticky.

Věřily jsme do poslední chvíle. Bojovaly jsme, i když nám to dneska nešlo, nehrály jsme dobře. Snažily jsme se vybojovat každý balon a škoda té koncovky, kde jsme nebyly daleko. Nějaké šance jsme ve druhém setu měly, ale bohužel jsme je nevyužily.

Zatímco pro vás cesta za zlatou obhajobou končí, druhý český pár Karolína Muchová, Linda Nosková postoupil do semifinále. Co na to říkáte?

Mám určitě obrovskou radost. Jejich zápas jsme dneska sledovaly a jsem hrozně ráda, že se jim to povedlo. Doufám, že udělají ještě dva krůčky a že celou olympiádu vyhrajou.

Co vás čeká teď?

Nejbližší program je sprcha (úsměv).

Stihnete se na olympiádě zajít podívat na nějaké jiné české sportovce?

Teď hlavně půjdu na kolo, do sprchy, udělat regeneraci, jsem fakt hotová. Mám za sebou náročné tři dny a uvidíme. Kdybych se mohla jít na něco podívat a mohla zafandit někomu dalšímu, byla bych ráda. Hlavně doufám, že ať už z deblu, nebo z mixu, nějaká ta medaile z tenisu do Česka dorazí.