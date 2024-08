Slzy i úsměvy beachvolejbalistek. Olympijský turnaj? Zážitek i s bolavým srdcem

Když zápas skončil, bylo vidět, jak vás to na jednu stranu mrzí, na druhou jste se usmívaly. Co se ve vás odehrávalo?

Hermannová: Bereme to tak, že ten moment po zápase jsme si obě užily. Uvědomily jsme si, že jsme vlastně vděčné, že jsme se sem dostaly. Že jsme se probojovaly do play off. Ve stejnou chvíli nám tekly slzy, protože jsme věděly, že jsme měly na víc, než co jsme v zápase ukázaly. Hrozně nás to mrzelo. Ale když se člověk rozhlídne na tom centrkurtu kolem sebe a vidí ten obrovský stadion plný lidí, kteří si užívají beachvolejbal… Měly jsme tam rodiny, přítele, takže jsme si užily, že jsme na tom místě mohly naposledy hrát a ve stejnou chvíli jsme měly bolavé srdce.

Česká volejbalistka Marie-Sára Štochlová u sítě.

Dost často jste se praly se servisem i příjmem. Čím to bylo?

Štochlová: Ty nové míče Mikasa jsou hodně ovlivněné vodou a jak před zápasem pršelo, byly mokré, k tomu vlhko ve vzduchu…

Hermannová: Přijde mi, že i v těch večerních zápasech to lítá trochu jinak než při sluníčku, na které jsme zvyklé. V předchozích zápasech jsem s tím neměla problém, ale v nočních hodinách míče trochu víc padají. Možná kvůli teplotě, vlhkosti, všechno dohromady… Holky ale zkazily jen jeden servis, dost na tom stavěly taktiku. I my proti nim potřebovaly dobře zapodávat, riskovaly jsme, já asi až moc. Možná jsem měla trochu upustit a jen míč přehodit. Místo toho jsem třikrát podala do sítě, bohužel.

Na soupeřky jste čekaly dost dlouho. Ovlivnilo to vaši taktiku?

Hermannová: Jo, ale musím říct, že jsem v Riu zažila ještě horší okamžik, kdy jsme se na soupeřky připravovaly snad jen dvě hoďky. Tady jsme se o Kanaďankách dozvěděly asi v půl sedmé po cestě z vesnice na stadion. Vyjely jsme tak brzo, protože to trvá a musíme tady být už 90 minut před zápasem a nevěděly jsme, který z těch zápasů v 9 a v 10 budeme hrát. Tady jsme udělaly taktiku s trenérem. Ale takhle, všechny týmy, co tady jsou, moc dobře známe. S Kanaďankama jsme navíc nedávno hrály v Ostravě, takže do přípravy to zásadně nezasáhlo, ale určitě by pomohlo, kdybychom to věděly půl dne dopředu, to určitě jo.

Z toho výběru dvojic na třetích místech to asi byly nejtěžší soupeřky, co?Hermannová: Určitě.

Štochlová: Jo jo jo.

Hermannová: Z těch tří možností stoprocentně. Ale pořád si myslím, že kdybychom se v obou setech přiblížily tomu, jak jsme hrály proti Francouzkám, mohly jsme s nimi daleko víc porovnat síly. Měla jsem tam třeba tři nebo čtyři smeče do těsného autu, což kdyby padlo na lajnu, přidalo by nám to trochu herního ohýnku, který by rozfajroval něco většího. Ale to se nestalo.

Vaše cesta do Paříže byla dost strastiplná. O tom, že nakonec pojedete, jste se dozvěděly na konci června poté, co Nizozemky nesplnily kritéria vlastního olympijského výboru. Ovlivnilo to celkovou přípravu na hry a braly jste proto každý zápas jako bonus?

Hermannová: Pro nás je to s tímhle koncem určitě pohádka. Jestli jsem někdy slyšela o divném postupu na olympiádu, tak rozhodně o tom našem. To se jen tak nestane.

Štochlová: A hlavně emočně náročném. Normální kvalifikace je náročná fyzicky a emocionálně, ale co jsme my zažily za posledního půl roku… jsme fakt dobré, odolné.

Hermannová: Že jsme se sem dostaly, bylo určitě za odměnu, to stoprocentně.

Štochlová: Na druhou stranu, tři roky jsme sem směřovaly a zasloužily jsme si tu být. Potvrdily jsme to postupem ze skupiny, což jsem ráda, že se nám povedlo. Obě jsme tu chtěly předvést nejlepší výkon, ale chybělo málo a nebyly bychom tu tady. Proto jsme si to zároveň chtěly užít plnými doušky.

Co se vám nejvíc vryje do paměti?

Štochlová: Asi fanoušci a celkově ta atmosféra na centrkurtu. I zahájení večerního zápasu je tak strašně speciální… Snažila jsem se nasát všechny zážitky, abych to pak mohla všem vyprávět, že jsem tady byla.

Hermannová: Vždyť tě všichni viděli! (smích)

Štochlová: A jo vlastně! Tak ještě dětem pak třeba (smích). Ale ne, i teď na konci, chtěly jsme předvést víc, dneska jsme mohly Kanaďankám daleko víc zatopit, ne-li je porazit, kdyby se nám podařily věci, které jsme plánovaly. Ale stejně v sobě máme určitou vděčnost, že děláme něco, co nás baví a naplňuje a dostane nás to na takovýhle kurt. Před tolik diváků, na úžasnou olympiádu v Paříži. Jedinečné.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sarou Štochlovou poráží francouzský pár Clemence Vieiraová a Aline Chamereauová. (2. srpna 2024)

A teď poznáte Paříž i jinak?

Štochlová: Musíme myslet na to, že nám na olympiádu navazuje mistrovství Evropy v Nizozemsku. Není to tak, že by hned v neděli ráno začala dovolená. Ale zkusíme ještě den dva zůstat, zafandit českým sportovcům, kouknout na kurt i z jiné perspektivy.

Hermannová: Určitě! Já si jen vzpomněla na tu noc po prvním zápase v neděli, kdy jsme ani jedna nedokázala do půl čtvrté usnout. Můžeme jít rovnou někam…

Na procházku?

Hermannová: Ano, na procházku (smích).

Další olympiáda je za čtyři roky v Los Angeles. Dělá to s vámi něco?

Hermannová: To je za dlouho… Teď asi ne, teď jsme ukončily jednu olympiádu a jak říkala Maruška, jedeme ještě na mistrovství Evropy, těšíme na turnaj v Brně, na mistrovství republiky do Prahy. Za mě je to hodně daleko, zeptejte se mě za měsíc, možná to bude blíž.

Štochlová: Tak.