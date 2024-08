Bučení i český postup. A teď vamos, 180 do zatáčky, plánují beachvolejbalistky

Z toho bučení se až otřásaly mohutné tribuny stadionu, který u Eiffelovky vyrostly.

Přišlo pokaždé, když se domácím fanouškům něco nelíbilo. Třeba těsný out jejich oblíbenkyň, nebo i to, když si české duo vzalo challenge pro případ, že by se mohl rozhodčí mýlit.

Pokaždé se ozvalo třeskuté: „Bůůůůůůů!“

„Když zabučeli poprvé, trochu jsem se lekla, jak jsem to nečekala. Ale pak mě bučení spíš bavilo, než že by mi vadilo a svazovalo mě. Francouzkám jsem to fakt nezáviděla – ať už bučení, nebo to extrémní skandování. Pro ně to bylo určitě víc svazující než pro nás dvě,“ popisovala po zápase Marie-Sára Štochlová.

„Hrály jsme s takovou radostí – neporazily jsme navíc nejenom je dvě, ale i třináct tisíc fanoušků,“ radovala se její kolegyně Barbora Hermannová.

A ve štěbetání pokračovaly.

Štochlová: „Navíc, čeští fanoušci byli taky hodně slyšet!“

Hermannová: „V každém rohu vlála česká vlajka, to bylo geniální.“

Štochlová: „Snad jim ještě zůstaly nějaké hlasivky, byli super.“

Převahu v hledišti české plážové volejbalistky korigovaly svým výkonem na hřišti. Do zápasu vstoupily skvěle, díky pětibodové šňůře se rychle dostaly do vedení 11:6, náskok pak dál navyšovaly a úvodní sadu s přehledem ovládly.

V té druhé to dlouho byla přetahovaná, až Francouzky ucukly a srovnaly.

No a v tie-breaku rozhodla čtyřbodová šňůra Češek, na což už domácí hvězdy nedokázaly odpovědět. Hermannová se Štochlovou tak v Paříži zapsaly první výhru pod pěti kruhy, navíc postupovou.

„Moc jsem si to užila, protože konec byl takový trochu nervózní. Ale snažily jsme se udržet soustředěné, i když to bylo fakt náročné s tolika fanoušky. Ale moc mě to bavilo,“ povídala mladší z českého dua, pětadvacetiletá Štochlová.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sarou Štochlovou poráží francouzský pár Clemence Vieiraová a Aline Chamereauová. (2. srpna 2024)

Že půjde o rozhodující duel jejich skupiny, tak nějak tušily už ve chvíli, kdy se o svých olympijských soupeřkách dozvěděly.

Od té doby se na zápas proti domácím beachvolejbalistkám připravovaly.

„Mířily jsme na něj,“ přiznala i Hermannová. „Věnovaly jsme mu nejvíc taktických porad a nebylo jednoduché hrát proti domácímu týmu na tak velkém stadionu. Holky navíc nehrály vůbec špatně ani ty předchozí zápasy, takže jsme si postup musely dost vybojovat. Naštěstí jsme oproti minulým zápasům našly takové to herní napojení.“

Co přesně to znamená?

Třeba to, že když se jedné nedaří, tak ta druhá jí ze svrabu pomůže a stejně to funguje i s tou druhou. V minulých dnech tohle českému duu příliš nešlo.

„Pokaždé nechaly shořet celý dům a už z toho nešlo ven,“ zhodnotil počínání svých svěřenkyň argentinský kouč Sebastian Monegozzo.

„A teď se nám to nestalo. V tomhle zápase jsme se ani jednou nedostaly na dno našeho beachového umu,“ cenila si Hermannová.

Nakonec ani ta hora znepřátelených fanoušků nevadila, naopak.

Samy to znají, s fanoušky v zádech hrají každým rokem v ostravské Dolní oblasti Vítkovic a moc dobře ví, že někdy může tak velká podpora spíš svazovat než podporovat.

„Pro Francouzky to bylo určitě víc svazující. Mně před tolika lidmi bavilo hrát. Ta hranice je totiž podle mě vratká – kdy vás ten řev ještě podpoří a kdy vám to stáhne půlky a jste nervózní,“ vysvětlovala Hermannová.

Nyní je čeká duel o postup do osmifinále s jedním z dalších párů na třetích místech ve skupinách. A nejspíš znovu ve večerních hodinách.

„Proto jsem ráda, že jsme si to zkusily a zažily to, jde o speciální zážitek. Kdo může říct, že hrál pod Eiffelovkou a ta vám ještě rozsvítila celý zápas? Geniální a už to nebude tak stresující jako první zápas,“ tvrdí Hermannová.

Cíl je jasný – postoupit mezi 16 nejlepších párů světa.

„Určitě to není tak, že jsme si něco splnily a tím jsme tady skončily. Vůbec! Bude to 180 do zatáčky, vamos! Popereme se o každý balon a uvidíme,“ uzavřela Štochlová.