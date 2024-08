ONLINE: Skáče Štefela, představí se i oštěpařky. Sasínek Mäki čeká oprava

Štefelovi se dařilo na červnovém kontinentálním mistrovství v Římě, kde si výkonem 226 vyskočil mezi evropskou konkurencí páté místo. V Paříži je limit pro postup nastaven na 229 centimetrech, což je jen o centimetr méně než Štefelovo osobní maximum.

Po úspěšné kvalifikaci Jakuba Vadlejcha, jenž si postup do čtvrtečního finále zařídil hned prvním hodem, který měřil 85,63 metru, se ve středu předvedou i oštěpařky. Na evropském šampionátu se mezi dvanáct nejlepších probojovala Nikola Ogrodníková, jež bude chtít svůj počin zopakovat, naopak vylepšit umístění se pokusí druhá česká zástupkyně Petra Sičáková.

Po čtvrtkařce Manuel a dálkaři Petru Meindlschmidovi se v Paříži předvede další z juniorů. Mezi běžci na 800 metrů se ve druhém rozběhu ukáže osmnáctiletý Jakub Dudycha, který se v Římě probojoval do semifinále a letos už vylepšil národní rekord.

„A teď můžu jen překvapit,“ ví. „Děláme náš sport proto, abychom běhali s těmi nejlepšími. Velké závody mám hrozně rád. Chtěl bych se podívat do semifinále, to by bylo opravdu hezký,“ přeje si.

Dopolední blok uzavřou opravy mílařek, ve kterých nastoupí i česká zástupkyně. Sasínek Mäki ve svém úterním rozběhu skončila s časem 4:06,07 sedmá, tedy jen příčku za přímým postupem. Musí tak doufat, že se ve svém opravném běhu dostane mezi tři nejlepší.

„Sice jsem nepostoupila, ale pocitově jsem spokojená, protože když se kouknu na soupeřky, tak to byl dobrý závod. A doufám, že mi zbylo dost sil,“ hodnotila. „Většinou jsem u první fáze, když se zavádí něco nového, třeba státní maturita, takže myslím, že to tak mělo být.“

V dopoledním bloku se představí v rozbězích ještě ženy na trati 100 metrů s překážkami, stejná fáze čeká i muže na 5 000 metrech. Ani do jednoho ze závodů žádný český účastník nezasáhne.

Finále Švábíkové a boj Manuel

Původně mel odpolední blok začínat až v 19:15, nabité finále tyčkařek však jeho start posunulo o hodinu dopředu. Společně se Švábíkovou totiž o medaile zabojuje dalších 19 atletek, k účasti v olympijském finále jim nakonec stačilo překonat na první pokus laťku ve výšce 440 centimetrů.

„Ani mezi juniory jsem nezažila takhle početné finále. Vždycky se nás do něj dostalo dvanáct, maximálně čtrnáct nebo patnáct holek. Dvacet je vážně moc,“ líčila po kvalifikaci česká tyčkařka. „Také ostatní jsou tím překvapené. Ačkoliv, kdo by se nechtěl podívat do finále olympiády. Já to všem přeju a nikomu nic nezazlívám.“

Švábíková v kvalifikaci zdolala napoprvé i 455 centimetrů a ve finále chce zaútočit na své osobní maximum, které je zatím na čísle 473.

Další velký počin se podařil čtvrtkařce Manuel, která se v červnu blýskla čtvrtým místem na mistrovství Evropy. Po nevydařeném rozběhu v Paříži zazářila v opravách, ze kterých postoupila do olympijského semifinále.

„Jsem nadšená a upřímně nemám moc slov,“ líčila devatenáctiletá česká naděje. „Včera jsem brečela, dneska brečím zase, ale jsem ráda, že to dopadlo,“ připomněla, že pondělní rozběh se jí s časem 52,20 vteřiny vůbec nevydařil.

V úterý ale zdolala 400metrovou trať za 50,81 sekund a vyběhla si tak další pokračování na pařížském oválu. Teď už může jen překvapit. „Doufám, že se ještě vymáčknu. Každopádně postup do semifinále už je nad rámec všech mých očekávání.“

Večer čeká semifinále ještě muže na 110 a 400 metrů překážek, atleti se předvedou i na hladké dvoustovce a ve trojskoku. Finále čeká diskaře, čtvrtkaře a o medaile zabojují i běžci ve steeplechase.