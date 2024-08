Američtí čtvrtkaři zlepšili světový rekord, blýskla se i jejich krajanka v disku

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Atletika Finále:

Muži:

Desetiboj po třech disciplínách: 1. Neugebauer (Něm.) 2876 (100 m: 10,67 - dálka: 798 - koule: 16,55), 2. Warner (Kan.) 2798 (10,25 - 779 - 14,45), 3. Owens-Delerma (Portor.) 2786 (10,35 - 766 - 15,17), 4. Rooth 2741, 5. Skotheim (oba Nor.) 2725, 6. Victor (Gren.) 2724. Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

1500 m: 1. Girma (Et.) 3:35,21. Kladivo: 1. Katzenberg (Kan.) 79,83, ....16. Myslyvčuk 73,84, 31. Hájek (oba ČR) 68,80 - nepostoupili do finále. Ženy:

5000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 14:57,56, Trojskok: 1. Pérezová-Hernándezová (Kuba) 14,68, Smíšená štafeta 4x400 m: 1. USA (Norwood, Littleová, Deadmon, Brownová) 3:07,41 - světový rekord.