Takhle se přece nekončí! Já se vrátím, říká odhodlaně Omarov po operaci

Nevím ani jak začít. Samozřejmě, že jsou mnohem horší věci než přijít o olympiádu, ale já jsem minulý rok zažil naprosto úžasný sportovní rok kde jseme vozili medaile a ten olympijský měl pro mě být ten nejlepší . Do poslední chvíle jsem věřil, že to zvladnu jen to sešijou a budu moc bojovat . Místo toho teď ležím v nemocnici po operaci a přemýšlím co dál... Konec kariéry jsem si představoval s medaili na krku a na stupních vítězů ne v nemocnici a nemoc se ani postavit.

Takhle se přeci nekončí.

Nedopustim, aby si mě takto pamatovali. Proto prosím dejte mi čas. Já se vrátím