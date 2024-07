Odvolaný gól po dvou hodinách. Proč? Divil se i Messi, trenér mluví o cirkusu

Ne, ani den poté a s mnohahodinovým odstupem nechápete.

Co se stalo?

Proč?

A kdo za ten chaos vlastně může?

Lionel Messi, který se na úvodní zápas Argentinců na olympijském turnaji díval se zafačovaným kotníkem v Miami, se podle příspěvku na vlastních sociálních sítích nestačil divit. Trenér Javier Mascherano, který předtím nervózně pochodoval před lavičkou tam a zpátky, křičel: „Takový cirkus jsem ještě nezažil!“

Švédský rozhodčí Glenn Nyberg na základě intervence VAR odvolal gól po dvouhodinové pauze, čímž připravil Argentinu o těžce vydřenou remízu 2:2.

Tu už přitom samotní Argentinci vášnivě slavili.

Proti Maroku prohrávali o dva góly, takže když v šestnácté nastavené minutě z patnácti (!) manko smazali, byli v euforii. Na hřiště ovšem vtrhli naštvaní maročtí fanoušci, kterých byl stadion v Saint-Étienne plný. Vypukl chaos, před kterým všichni rychle prchali do kabin.

Co bylo potom?

Tohle je pokus o rekonstrukci jednoho z nejbizarnějších momentů fotbalové historie. Tedy minimálně od chvíle, kdy je jeho součástí technická vymoženost známá pod zkratkou VAR.

Čas 87:50: Nervózní utkání za stavu 2:1 pro Maroko vrcholí.

Argentinec Fernández na útočné polovině nevybíravě sestřelí Kechtu. Oběma nohama napřed. Ošklivý faul, po kterém se Maročané právem zlobí. Po sudím žádají přísnější trest, než je žlutá karta, kterou právě vytáhl z kapsičky. Přes půl hřiště k místu přestupku doběhne i brankář a za protesty schytá kartu také on.

Eurosport France @Eurosport_FR 🤯 INCROYABLE SÉQUENCE : l'arbitre d'Argentine-Maroc annule le deuxième but argentin... deux heures après la suspension de la rencontre !



Les joueurs sont revenus sur le terrain pour disputer les trois dernières minutes et le Maroc s'est finalement imposé 2-1 #Paris2024 https://t.co/1XswW8uXin oblíbit odpovědět

Chvíli se nehraje. Kvůli ošetření následuje další z mnoha prodlev v zápase, který je zejména ve druhé půli vyšponovaný emocemi. Komentátor Eurosportu v tu chvíli nahlas uvažuje: „Čtyři minuty navrch by rozhodčí přidat mohl...“

Jenže on zanedlouho k základní hrací době přidá mnohem víc.

V grafice pod ukazatelem skóre nejdřív naskočí devítka, vzápětí se údaj zvýší dokonce na patnáct nastavených minut. Fanoušci Maroka se nejdřív podivují a ozve se pískot. Pak začnou svůj tým opět mohutně povzbuzovat.

Čas 95:32: První velká šance Argentinců na vyrovnání.

Hvězdný Maročan Hakimí nedosáhl na křížnou přihrávku a Amione postupuje z levé strany sám. Balon mu z kopačky sjede a uletí daleko. Na hřiště mezitím vbíhá další z mnoha marockých fanoušků. Kudrnáč s vlajkou běží za Hakimím, než k němu doběhnout pořadatelé ve žlutých vestičkách, žádá dokonce o podpis.

Další zdržení, které se nelíbí Argentincům. Holohlavý kouč Mascherano kroutí hlavou, máchá rukama.

Čas 101:00: Stadionem už nějakou dobu zní ohlušující pískot.

Argentinci jsou u míče, zatímco Maročané se jen brání. Každý odkop či úspěšný skluz fanoušci odměňují dunivým aplausem a jásotem. Věří, že už zápas dotáhnout k vítězství.

Jejich fotbalisté zdržují a tahají čas, soupeři už jsou dost podráždění, nesví.

Čas 106:25: Už se hraje nad rámec avizovaných patnácti minut, jenže Argentinci dál útočí. Po marocké ztrátě před vápnem dvakrát pálí Alamada, kapitán Otamendi trefí břevno, v nepřehledné situaci hlavičkuje do horní tyče také Amione a až dobíhající Medina zblízka konečně dotlačí balon do sítě.

Logicky následuje výbuch radosti. Na hřišti i u střídačky, kde trenér Mascherano pumpuje pěstmi a jeho asistenti na něj skákají.

Marockým fanouškům se to nelíbí, spoustu z nich nepříznivý konec neunáší, vbíhají na hřiště a do hloučku argentinských fanoušků dokonce kdosi vhodí dělbuch.

Modrobílé dresy prchají do kabiny, soupeři míří hned za nimi. Je konec?

Právě že není! I když si to spoustu televizních diváků i fanoušků na stadionu celkem pochopitelně myslí...

Do světa se rychle rozlétne zpráva o výsledku i bláznivém finiši, ve kterém Argentinci prohraný zápas dotáhli. Jenže olympijský web a jeho oficiální výsledkový servis měl u stavu zápasu pořád slůvko: „Přerušeno.“

Mělo se dál hrát.

Pořadatelé ale ještě předtím fanoušky prosí, aby odešli. Až když měli jistotu, že je stadion prázdný a nehrozí další nepokoje, povolali zpátky na hřiště i fotbalisty obou týmů. Dali jim pár minut na rozcvičku a zahřátí svalů. A pak se na velkoplošných obrazovkách objevila informace, že VAR přezkoumává gól.

Ten gól, který dvě hodiny předtím Argentinci tak bouřlivě slavili. Švédský rozhodčí Nyberg, českému publiku známý třeba z osmifinále Evropské ligy mezi Slavií a AC Milán, v němž sporně vyloučil domácího Tomáše Holeše, ho odvolá.

U monitoru ještě kolegy prosí, aby mu situaci vrátili. Možná aby všechno působilo transparentněji. Jednalo se přitom o ofsajdovou situaci, na kterou se podle předpisů VAR hlavní rozhodčí dívat ani nemusí. Přesto to udělal, následně se otočil směrem do hřiště a před prázdným stadionem do mikrofonu hlásil: „Gól neplatí pro ofsajd.“

Nestál v něm přímo střelec gólu, ale obránce Amione, který těsně předtím hlavičkoval do břevna.

Sudí pak utkání navázal a oba týmy ještě na prázdném stadionu nechal tři minuty hrát. Gól nepadl. A Maročané slavili v úvodu olympijského turnaje vítězství, na které nezapomenou.