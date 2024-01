Antuková olympiáda? Paříž české tenisty láká, Nosková tlačí na stálice

Nejčerstvější z nich je 19letá Linda Nosková, která si vysloužila pozornost na Australian Open.

Mladá tenistka senzačně porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou a ve středu si zahrála premiérové grandslamové čtvrtfinále.

Navíc má na pařížský areál hezké vzpomínky, v roce 2021 v něm ovládla juniorku Roland Garros.

„Olympiáda je velké lákadlo, bylo by skvělé, kdybych se na ni dostala,“ zadoufala v Melbourne.

Jelikož v pondělním vydání žebříčku poskočí na 30. příčku, zbydou před ní už jen čtyři Češky, z nichž Petra Kvitová v létě očekává narození potomka a není jisté, zda se na kurty ještě vrátí.

Mladé tenistce by se tak díky umístění mohl sen o účasti pod pěti kruhy splnit. Třeba Markétě Vondroušové bylo teprve 22 let, když na minulých hrách v Tokiu získala olympijské stříbro.

Markéta Vondroušová přebírá funkční mikrofon po postupu do osmifinále Roland Garros.

Minimálně podobný úspěch by ráda zopakovala i letos. Oranžový kurt levoruké hráčce sedí, v roce 2019 jako teenagerka na Roland Garros bojovala o titul.

„Vždycky, když v Paříži vlezu na kurt, říkám si: ‚Jo, tady je to super‘. Asi to bude hukot, ale zkusím se připravit, co to půjde,“ říká.

Loni si finále francouzského grandslamu vyzkoušela i Karolína Muchová, v roce 2021 slavila trofej Barbora Krejčíková.

A to hned dvakrát. Společně s Kateřinou Siniakovou stejně jako o tři roky dříve totiž ovládly debl. Dlouholeté parťačky se sice před sezonou rozešly, s návratem na olympiádu však obě počítají.

„Stále jsme nejlepší pár. Když bude šance hrát olympiádu, jsme připravené,“ potvrdila Siniaková po středečním deblovém čtvrtfinále v Austrálii, kde právě bývalou parťačku Krejčíkovou vyřadila.

Siniaková by si ráda zahrála i smíšenou čtyřhru se svým přítelem Tomášem Macháčem.

V Tokiu se mezi vyvolené páry neprotlačili, v Paříži se jim rýsuje o dost slibnější šance. „Máme to v plánu, ale lepší je s tím nepočítat. Musí se sejít hodně faktorů. Hodil by se nějaký můj posun na žebříčku a hlavní je zdraví,“ podotkl Macháč.

„Rádi bychom si spolu zahráli už na Roland Garros,“ prozradila Siniaková, že by si pařížskou antuku chtěli společně osahat na přelomu května a června.

Macháč už se účastnil i singlové části olympiády, v Tokiu vypadl ve druhém kole. Reprezentace Česka mu svědčí a na australském grandslamu si vyzkoušel, že může porážet i silné soky.

„Olympiáda je pro mě srdcovka, odmalička jsem se na ni díval a těšil se na ni,“ naznačil, že na prestižní akci chce zamířit znovu.

V předběžné nominaci ho letos doplňuje i Jiří Lehečka, který už delší dobu zastává roli české mužské jedničky. V Austrálii ho díky francouzskému sponzorovi zdobilo tričko PARIS 2024.

Tenisový pár Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková na vyhlášení ankety Sportovec roku 2021.

„Odmala mám zažité, že během olympiády nesledujeme nic jiného. Reprezentovat na ní Česko je pro mě něco úžasného, doufám, že se mi podaří uhrát zajímavý výsledek,“ prozradil nadšeně.

Stejně jako minulé hry utvoří pavouky 64 jmen, z čehož 56 se jich kvalifikuje na základě umístění v žebříčku v polovině června.

Každý stát ovšem může vyslat jen čtyři ženy a čtyři muže.

Mezi českými tenistkami tak stále narůstá konkurence, ale právě ta je může na turnajích hnát k ještě lepším výsledkům.