Musím víc riskovat, řekla si Galušková. Penalizaci a konec následně oplakala

Rozhodčí u trati zvedl pět vztyčených prstů. Znamení zkázy. Padesátisekundová penalizace za neprojetí branky.

Proťala cílovou fotobuňku a netušila, jak moc je zle. Pak to na světelné tabuli uviděla. A byla v šoku.

„Takhle těsné průjezdy přece při trénincích jezdíme,“ posteskla si. Z videa, které měl český tým k dispozici, nešlo jednoduše posoudit, zda se do branky skutečně vešla. Videorozhodčí, kteří mají k dispozici mnohem víc záběrů, ale nabyli přesvědčení, že nikoliv.

Český tým vznesl námitku.

„Věřila jsem, že mi tu kuli přece jen odmažou, vždyť naděje umírá poslední,“ povídala. „Jenže po dalším přezkoumání videa řekli, že kus mé hlavy tam opravdu nebyl.“

Verdikt platil.

Obrečela to.

„A teď asi budu brečet znovu,“ hlesla mezi novináři. Kolik milimetrů asi rozhodlo v její neprospěch? „Málo. Na prstech jedné ruky bych je spočítala,“ prohlásila.

Předtím, než v sobotu vstoupila do pařížských bojů, se obávala, co s ní závod pod pěti kruhy provede.

Protože: „Když se řekne olympiáda, je kolem toho hrozný haló.“

A navíc: „Snadno se lidem radí, ať si říkám, že je to závod jako každý jiný. Ale ono je najednou mnohem těžší udržet se mentálně nahoře, když tady fandí 12 tisíc lidí, což nikde jinde na světě nezažijeme.“

Přesto se s kvalifikací vypořádala báječně. Jako pátá nejlepší. Konečně po dlouhé době se dvěma vyrovnanými, skvělými jízdami po sobě. Naladěna výkonem i koláčky, na nichž si pochutnávala v olympijské jídelně, vzhlížela s optimismem k nedělnímu semifinále.

Kajak žen kdysi býval výstavní disciplínou českého vodního slalomu. Štěpánka Hilgertová v něm dvakrát oslavovala olympijské zlato a ještě v Londýně 2012, ve 44 letech, vybojovala čtvrté místo. O tři roky později se Kateřina Kudějová stala světovou šampionkou.

Na posledních dvou olympiádách však šlo naopak o výsledkově nejméně úspěšnou českou kategorii.

Galušková to chtěla změnit.

Kdybychom odečetli z jejího výsledného času oněch 50 trestných sekund, do finále by pronikla. Leč hra na kdyby je zrádná. Což třiadvacetiletá drobná žena z Tedražic u Sušice, kterou hnala z tribuny i celá rodina, moc dobře ví.

„Kdybych mohla vrátit čas, najížděla bych do té brány stejně,“ tvrdila. Proč? Poté, co se vydala mezi semifinálové branky, měla pocit, že jí loď neklouže stejně dobře jako v kvalifikaci. Proto si usmyslela: „Musím víc riskovat a jet jednadvacítku natěsno. S jízdou na jistotu se do finále nedostanu.“

Co z toho vzešlo, znáte.

„My holky kajakářky jsme prostě proti chlapům muší váhy. Nemáme takovou sílu jako oni a občas je pro nás dost náročné ty válce hladce přeskočit,“ snažila se vypovídat.

Ovšem na všem špatném se dá najít i něco dobrého, že?

„Dá,“ přitakala. „Nabrala jsem velkou zkušenost a motivaci směrem k hrám v Los Angeles 2028.“

Neznamená to, že by tím definitivně uzavřela svoji kapitolu Paříž 2024. Na trati ve Vaires-sur-Marne ji ještě jeden start čeká.

Olympijská novinka. Kayakcross.

„Jenže ten je spíš jen doplňkovou disciplínou, kde jsou moje očekávání mnohem menší než v klasickém kajaku. Na rozdíl od jiných holek se bojím jít do kontaktních soubojů, ve kterých bych někoho sejmula, protože taková od přírody nejsem,“ vysvětlila. „Proto mě dnešek tak extrémně bolí.“

Pro český vodní slalom nicméně víra v medailový třpyt v Paříži rozhodně nekončí. V pondělí zabojuje o stupně vítězů kanoista Lukáš Rohan, stříbrný z minulých her. V úterý zahájí kvalifikaci v kánoi i Gabriela Satková, vicemistryně Evropy. A ve čtvrtek Jiří Prskavec, který sice už vyhrál naprosto vše, ale chce vyhrát ještě víc.

„Bude to velká show,“ je přesvědčena Galušková.