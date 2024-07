Nevěřícné úsměvy i starost o rodiče. A teď odvahu, přeje si Galušková

Už když odpoledne přijížděla autobusem k olympijskému kanálu, trochu na ni tíha okamžiku dolehla.

Byť vlastně v dobrém.

„Se soupeřkami jsme se na sebe jenom culily, když tribuny začaly řvát. Prožívaly jsme to spolu a říkaly si, jak je to skvělé, že tady můžeme být a že si to užijeme,“ vyprávěla pak po kvalifikaci.

Ona si ji užila maximálně.

Obě jízdy zvládla bezchybně. V té první se ještě držela a jela na jistotu, v té druhé už o něco víc riskovala a byla ještě rychlejší.

„Přitom před startem jsem tedy byla dost nervózní. Ono to teď nevypadá, asi se umím hezky přetvařovat, ale před první jízdou jsem vůbec nevěděla, co od toho čekat,“ povídala upřímně.

Vodní slalomářka Antonie Galušková absolvuje první rozjížďku olympijského závodu.

Co by, kvalifikací prolétla jako pátá nejrychlejší, z čehož měla radost i početná družina z Tedražic u Sušice, která ji do Paříže přijela podpořit. Maminka, tatínek, dvě sestry a teta se strejdou.

„A babička posílala přes WhatsApp fotku, jak fandí v tričku s českou vlajkou,“ smála se.

Gratulací asi budete mít spoustu, nejen od babičky.

Na ty ale nekoukám. Všechny ostatní aplikace mám zavřené a neotevřu je asi až do nedělního večera.

Vypadáte hodně spokojeně.

Musím se přiznat, že tomu vůbec nechci věřit. Já nejsem moc schopná zajet dvě dobré jízdy po sobě a teď se mi to povedlo. Tu druhou jsem navíc ještě vylepšila a takhle nějak bych si představovala, že by mohl vypadat i nedělní program. To by bylo krásné.

Semifinále a pak ještě rychlejší finále?

Přesně tak. Nejprve nějaká dobrá jízda a ve finále to, co jsem předvedla tady.

Po první kvalifikační jízdě jste zapumpovala radostně rukou. Po té druhé jste se pro změnu chytila za hlavu, jako byste tomu nevěřila.

Byl to můj první start pod olympijskými kruhy, takže to, že jsem předvedla první jízdu takhle slušnou a byla jsem v top šest, pro mě bylo naprosto neuvěřitelné. Tu druhou už jsem jenom vylepšila. Na startu jsem si říkala, že zkusím trochu víc zariskovat a buď to vyjde, nebo ne, protože jistotu postupu už jsem víceméně měla. No a ono to vyšlo.

Jet takhle dvakrát za sebou kvalifikaci, na to nejste zvyklá ze Světových pohárů, ani z mistrovství světa či Evropy.

Ale tady je dobře, že dvě jízdy máme, protože budeme mít trochu jinou trať pro semifinále a finále. Proto jsem ráda, že jsem si trať mohla sjet ještě jednou a vyzkoušet si, kde můžu jet víc natěsno, kde můžu být odvážnější a kde si naopak dát větší pozor.

Kolik se toho na trati v neděli změní?

Třeba jen kombinace tří branek, trochu nám ztíží některé nájezdy, aby to nešlo takhle napřímo a podobně.

Nakolik vám komplikoval život déšť, který se tady skoro celý den snášel z nebe?

Mně vlastně vůbec. Spíš jsem měla starost o rodiče, kteří se tam čvachtali na tribuně. Říkala jsem si: Ty jo, chudáci tady kvůli mně musí být pět hodin… Nám to nevadí, prostě prší a my jsme tak jako tak úplně mokrý, takže nám je to jedno.

Dojížděla jste skoro v sedm hodin večer. Závodila jste někdy takhle pozdě?

Takhle pozdě ještě ne, ale přizpůsobili jsme tomu tréninky, které jsme měli třeba od pěti, od šesti, abychom si navykli. Bylo docela těžké přizpůsobit večeři, když jíme třeba až v osm hodin večer, což je pro mě docela náročné. I spát jsme chodili trochu později, protože jsme zároveň později vstávali.

Jak je to vlastně s jídlem v olympijské vesnici? Někteří sportovci si stěžovali, že chybí maso, tvoří se fronty a podobně.

Někteří říkají, že to v Tokiu bylo lepší, což já bohužel porovnat nemůžu. Snažím se ničím nerozptylovat, beru to tak, jak to je. Dám si, co v jídelně zrovna je a když se objeví i nějaký koláček, tak po něm samozřejmě sáhnu, že jo (smích). Dneska jsem si teda dala jenom půlku.

A vyplatilo se. Co si přejete do semifinále, které vás v neděli čeká?

Zajet tak odvážně, jak jsem jela teď. Věřit si, soustředit se jenom na sebe. A jak to dopadne? To je ve hvězdách.