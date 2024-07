Galušková minula branku těsně před cílem, penalizace ji připravila o finále

Galušková v sobotní kvalifikaci předvedla dvě čisté a vydařené jízdy, po kterých postoupila do dalších bojů z pátého místa. Nyní na svůj výkon ale nedokázala navázat, od začátku na mezičasech výrazněji ztrácela na nejlepší, přesto by se nakonec mezi dvanáct finalistek dostala. V závěru ale neprojela branku číslo 21 a následný trest ji vyřadil ze hry o postup.

„Bolí to extrémně. Probrečela jsem to a teďka asi budu brečet znova. Prostě to ze sebe musím dostat, abych se mohla soustředit na zbytek sezony, ale nic to nemění na tom, že to byla skvělá zkušenost a další motivace k tomu bojovat třeba o LA (příští olympijské hry v Los Angeles 2028),“ řekla Galušková českým novinářům.

Semifinále vyhrála Němka Ricarda Funková. Obhájkyně vítězství z Tokia byla jednou ze tří kajakářek, které se dostaly pod hranici 100 sekund.

Finále v areálu ve Vaires-sur-Marne začne v 17:45.