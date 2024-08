Topičová si vyskákala finále, ale v Paříži končí. Má zlomený kotník

Nažalost, to bi bilo to od mog nastupa na ovim olimpijskim igrama Snimak je pokazao da je ipak doslo do ozbiljnije povrede, preloma u desnom zglobu, i neće biti moguće da se pojavim u velikom finalu u nedelju. Zaista sam verovala da ću moći da uprkos svemu izadjem opet na boriliste, dala sam sve da se izborim za njega, ali eto, izgleda da na kraju nije bilo sudjeno, ovog puta. Vidimo se uskoro, neću daleko❤️‍