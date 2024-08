Ani policie je nezastavila. Paloudovi dorazili za Anežkou po Seině. A slaví s ní

Paloudová se pod pět kruhů skutečně kvalifikovala a v sobotu 3. srpna spolu se snoubencem Josefem Dostálem vyrazila vstříc Paříž.

Její otec Tomáš, bratr Mikoláš, sestra Karolína, Ondřej Kosek a matka Marcela, která výpravu jistila ze břehu, se vydali na cestu týden před ní.

A šlo o dost náročnou cestu.

Před nimi bylo 360 kilometrů po proudu Seiny, každý den jich měli v plánu zdolat kolem šedesáti.

„No jo, to je jedna věc,“ říkala pětadvacetiletá olympijská semifinalistka. „Jenže, když začínali, prý šlo jen o potůček s větším množstvím stromů než vody. Když, každou chvíli z lodi vylézáte a přetahujete ji, pocitově vám to udělá klidně 180 kilometrů.“

Nešlo ale jen o to. „Jednou byli zatčeni policií, jednou na ně byla přivolána, když chtěli projet plavební komorou, což je ve Francii zakázané,“ pokračovala Paloudová.

Anežka Paloudová v akci (7. srpna 2024)

Největší zádrhel ale přišel v samém závěru, když už si mysleli, že jsou zdárně v cíli. V Paříži je totiž zakázané jet po Seině na kajaku. Policisté byli neoblomní: Pravidla, jsou pravidla.

A tak Paloudovi opět kajaky hodili na ramena a šest kilometrů pod Eiffelovu věž došli po svých.

Až pod ní konečně přišel pocit úlevy. Zvládli to.

„Přijde mi to neskutečné, strašně inspirativní,“ uznala Paloudová. „Jsem ráda, že vodácké srdce žije v celé naší rodině, byť z kajakářské rodiny nepocházím. Tu jsme začali vytvářet, až když jsem já a mí sourozenci začali pádlovat. Myslím, že nás to všechny hrozně strhlo.“

Začala jezdit z hecu

Co by ale rodina Paloudů pro Anežku neudělala. Obzvlášť, když na hrách prožívá velkou premiéru.

Rychlostní kanoistice se začala věnovat až později. Jako malá jezdila na divoké vodě slalom, ze kterého ve dvanácti přešla na sjezd.

Když ovšem začala chodit na vysokou školu, kamarádi z klidné vody ji vzali na soustředění. A v hospodě ji vyhecovali: Přihlas se s námi na mistrovství republiky.

Paloudové se nápad nejdřív nezamlouval. „Říkala jsem, že přece jezdím sjezd, že nemůžu přece jet hned na mistrovství republiky,“ vykládala dřív.

Nakonec ji ale přesvědčili. A ona na kilometru hned oslavila stříbrnou medaili.

Anežka Paloudová v akci (7. srpna 2024)

Jiná disciplína se jí zalíbila. Navíc v ní měla víc možností. Zatímco sjezd mezi olympijskými disciplínami chybí, rychlostní kanoistika je jejich pevnou součástí.

A letos je sportovního svátku součástí i Paloudová.

Nominaci si pojistila při Světovém poháru v Szegedu na začátku května. Ani tehdy si moc nevěřila. „Šance byla malá, konkurence velká,“ vyprávěla. V Szegedu nicméně vyhrála rozjížďku v nejrychlejším čase, čímž postoupila rovnou do finále, ve kterém posléze dojela druhá.

Letenky měla jisté!

„Ten příběh zní až neskutečně,“ usmála se ve středu v Paříži, v níž si stejně jako její snoubenec Dostál vyjela postup do sobotního semifinále.

„Doufám, že by někoho mohl inspirovat. Že, když nezačne se sportem odmalička, tak je pořád šance se dostat na dobrou úroveň. Jsem nadšená, že se mi podařilo dostat do semifinále. Navíc ještě vítězstvím ve čtvrtfinále, což mi dodalo sebevědomí. Doufám, že jsem aspoň trošku postrašila soupeřky. Teď se chci prát dál. Ať to stojí za to.“

Bojovnost v její rodině rozhodně nechybí.