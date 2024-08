Dostálova snoubenka Paloudová: Vím, že je nejlepší. A teď to ví i celý svět!

„Něco neskutečného. Jak jsem za ním vyběhla, začala jsem brečet, slintat. Všechno šlo ze mě ven včetně křiku,“ usmívala se Paloudová, která o několik desítek minut před ním dojela na pětsetimetrové trati patnáctá.

Obrovské emoce, že?

Strašné. Už vím dlouho, že je nejlepší chlap na světě. Ale teď už to ví i celý svět!

Věřila jste mu hned od začátku?

Nebyla jsem úplně spokojená se svým závodem. Hned, co jsem dojela, tak jsem si říkala, že veškerou smůlu a slabost jsem si snad vybrala já. A že o to víc sil bude mít Josef ve svém závodě. Nevím, jestli to pomohlo...

Rozhodně vypadal, že síly měl.

Josef jel krásně už od začátku. Málokdy jede stylem start-cíl, nepřepálil první půlku, krásně se držel. Když ho zabrala televize, bylo vidět, že mu loď krásně odjíždí a já jsem věřila, že má na to vyhrát. Televize byla od nás daleko, stála jsem u ní s Josefovým belgickým soupeřem a kamarádem, který mě najednou začal objímat a křičet: On vyhraje. On vyhraje! V tu chvíli jsem už věděla, že je to ono.

Josef Dostál po zisku zlaté medaile objímá svoji přítelkyni Anežku Paloudovou.

Měl to všechno promyšlené? Po rozjížďce říkal, že chtěl být druhý, aby měl lepší pozici do semifinále. I semifinále odjel naprosto zkušeně.

Přesně tak. V rozjížďce chtěl dojet na druhém místě. O semifinále říkal, že chce raději závodit na kraji než uprostřed, kde se stává, že někdo ze soupeřů přepálí start. Hrají dost roli nervy. Dostal se na krajní dráhu, jak si přál.

A finále?

Pohádka. Jsem nadšená, jak ho zvládl. V pátek byl trochu nervózní, jeho trenér mu ale říkal, že mu věří. Že věří cestě, po jaké se vydali. A Pepa ukázal, že byla správná.

Tak se uklidnil?

Jo jo. Čtvrtek a částečně pátek byl psychicky vážně hodně náročný, ale už v pátek večer byl strašně v klidu. A třeba dneska ráno byl šílenec. Dělal klasické vtípky, vstal s úsměvem od ucha k uchu. Už ráno jsem si říkala: Tak to bude Josefův den. Teď je v rozpoložení, kdy na to má.

Kajakář Josef Dostál slaví olympijské zlato.

Jak to oslavíte? Jste zasnoubení, takový úspěch se ale slaví asi jinak než večeří při svíčkách v romantické Paříži...

No nevím, jestli úplně večeře… Spíš prostě jenom pivo (smích). Přece jen tohle je úspěch, který se musí oslavit jinak. Naši společnou lásku oslavíme jindy. Tohle je Pepův den.

A svatba?

Jsme zasnoubení od června. Svatbu zatím vymyšlenou nemáme. Prioritou byly olympijské hry. Dohodli jsme se, že plánování si chceme užít v klidu. Tak to teprve přijde.