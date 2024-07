V padesáti olympijským debutantem. Potěšil manželku, z kolegů si utahuje kvůli čaji

„Nemůžu říct, že jsem odmalička snil o tom, že budu olympionik ve skateboardingu, protože to ani nebylo možné, když jsem s ním začínal. Ale podílel jsem se na tom, aby se skateboarding dostal na olympijskou cestu. Je opravdu výjimečné být součástí tohoto nového světa skateboardingu,“ řekl MacDonald.

Kvalifikoval se v červnu v Budapešti. „Pořád mi to přijde neuvěřitelné. Všichni dokola říkali: ‚Wow, ty jsi to dokázal‘. Pro mě je už jen účast na olympiádě něco jako medaile,“ přiznal. „Samozřejmě budu bojovat o zlato, ale jsem šťastný už za to, že můžu v Paříži být.“

Radost měla i jeho manželka. „Moje žena mluví francouzsky, v Paříži byla na vysoké škole. Když jsem si ji před 23 lety bral, slíbil jsem, že budeme jezdit do Paříže tak často, jak jen to půjde. Ale naposledy jsem s ní byl v Paříži asi před 15 lety. A když jsem se kvalifikoval, zavolal jsem své ženě a řekl: ‚Vím, že jsem nedodržel svůj slib, ale kvalifikoval jsem se, tak co říkáš na to, že letos v létě pojedeme do Paříže?‘“ vyprávěl MacDonald.

V britské výpravě je podle něj poznat, že pochází z USA. „Když tu sedím a popíjím svůj čaj Yorkshire Gold, vždycky si ze mě dělají legraci, protože nemám přízvuk. Určitě jsem ten nejméně britský člen týmu. Ale žádný z nich nepije čaj a já na to: ‚Vy si říkáte Britové?‘ Všichni pijí kávu, takže tam sedím a piju čaj jen já,“ smál se MacDonald.

Tvrdí, že věk je jen číslo a člověk stále posouvá své limity. „Já znám sedmdesátileté skateboardisty a stále válí. Golf má Masters Tour, tak proč ne skateboarding? Lidé se mě ptají, jestli to víc bolí a já říkám: ‚Bolí to stejně, jen se to delší dobu hojí‘,“ uvedl MacDonald, který byl dvakrát na operaci kolena a jednou kotníku.

Výhled na účast na olympiádě v roce 2028 v Los Angeles nechává otevřený. „Zeptejte se mě po Paříži. Kdyby přidali vertikální rampu... Doufám, že se tak stane. Pokud se tak stane, tak bude startovat v týmu nad 55 let,“ řekl pro New York Times MacDonald, který má osm zlatých medailí z festivalu extrémních sportů X Games.