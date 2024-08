Ztráta 17 bodů? Nepanikařili jsme. Jak Dream Team zachránil dosud spící Curry

„Dosud jsem zde neměl moc příležitostí, ale to nijak neotřáslo mou sebedůvěrou. A na začátku zápasu jsem měl pár skvělých momentů, což mě nastartovalo,“ přiblížil po semifinále Curry, nejlepší střelec za tři body v historii NBA a její čtyřnásobný šampion.

Kdyby nevytáhl excelentní show, americkému Dream Teamu by dost možná skončila série 35 olympijských výher v řadě.

Zámořské hvězdy totiž v polovině druhé části prohrávaly se Srbskem o 17 bodů, ještě ke konci třetí o 15.

„Věděli jsme, že nehrajeme nejlíp,“ přiznal Curry. „A na konci třetí čtvrtiny jsme si začali říkat, jestli soupeři vůbec někdy zpomalí.“

Srbové kolem prakticky nezastavitelného Nikoly Jokiče totiž na favority nastoupili nebojácně a dlouho je drželi v úzkých.

„Ale my byli v klidu, vůbec jsme nepanikařili,“ prozradila opora Golden State Warriors. „Na lavičce jsme hodně komunikovali a v poločase jsme věděli, co máme dělat.“

I tak Američané zabrali až na poslední chvíli, do vedení 87:86 se dostali dvě a půl minuty před koncem. A za tento titěrný náskok, který následně udrželi až k celkovému triumfu, vděčili přesné trojce Curryho.

Stephen Curry se hecuje se spoluhráči.

„Ve čtvrté čtvrtině se probrala naše obrana, nasadili jsme hodně atletickou sestavu,“ zdůvodnil střelec a zmínil sebe, Bookera, Duranta, Jamese a Davise. „A jakmile žijete v obraně, pohání to i váš útok.“

V ofenzivě byl nejvíce vidět právě on, přestože v předcházejících duelech pod pěti kruhy se schovával ve stínu elitních spoluhráčů.

„Ve čtvrtfinále jsem vystřelil třikrát. Nešel jsem do zakončení na sílu, protože si to utkání nežádalo. V každém zápase se v našem týmu ukázal někdo jiný,“ zmínil největší sílu Američanů.

V semifinále proti houževnatému Srbsku vzal hlavní odpovědnost na sebe, za což si vysloužil chválu od trenéra Stevea Kerra.

„Všichni jsme věděli, že Steph dostane svůj zápas, byla to jen otázka času. Nepřekvapilo mě, že se ukázal zrovna, když jsme to zoufale potřebovali. On má rád velké momenty a byl neskutečný.“

„Byl všude. Zvládl jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem ho kdy viděl hrát,“ doplnil Durant.

Vítězní basketbalisté ale uznale hovořili rovněž o srbských protivnících. Potkali se s nimi potřetí během 22 dnů a po přátelské výhře 105:79 a vítězství z olympijské skupiny 110:84 s nimi tentokrát zažili pořádnou fušku.

„Srbové odehráli perfektní zápas,“ uznal kouč Kerr. „Donutili nás, abychom vytáhli naši nejvyšší úroveň, což se klukům ve čtvrté čtvrtině povedlo. Byl to jeden z nejlepších zápasů, jakého jsem byl součástí.“

Američtí basketbalisté se radují z postupu do finále.

„V první půli trefili některé úžasné a těžké střely. Jsou skvělý tým, zaslouží si pochvalu,“ pokračoval Curry. „Je těžké je porazit třikrát, ale náš comeback byl speciální, protože jsme během něj ukázali hodně z toho, co tvoří americký basketbalový tým.“

Sobotní finále olympijského turnaje tak nabídne ostře sledovaný střet amerických superhrdinů s domácími bojovníky.

Na Srby zbyl „pouze“ souboj o bronz s Německem. A jejich nejproduktivnější zakončovatel v souboji se Spojenými státy Bogdan Bogdanovič podotýká, že se musejí otřepat z promarněného náskoku.

„Můžete odehrát nejlepší zápas v životě, ale když prohrajete, jste stejně lůzři.“