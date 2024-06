OBRAZEM: Do Paříže v džínách. USA na olympiádě zase oblékne Ralph Lauren

Do zahájení olympijských her v Paříži zbývá 37 dní a ještě než začnou první boje o medaile, probíhá klání netrpělivě vyhlížené fanoušky sportu i módy. Tedy souboj o nejpovedenější kolekci pro zahajovací ceremoniál. Tento týden představil stejnokroj na slavnostní nástup americký tým. Už podeváté v řadě se Američané svěřili do rukou značky Ralph Lauren, která tentokrát vsadila na klasiku – modré sako, bílé polobotky a k tomu vyšisované džíny.