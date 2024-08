Cože, i 440 stačí na finále? Švábíková byla překvapená a utěšovala favoritku

V novinářské mixzóně se nedlouho poté potkala se čtvrtkařkou Lurdes Glorií Manuel, zklamanou z přepáleného tempa a nepostupu z rozběhu na 400 metrů, a mladší kolegyni objala. Zatímco Manuel v úterý čekají opravy, Švábíková si mohla kvalifikační úkol spokojeně odškrtnout.

„Obrovsky moc pro mě znamená, že jsem ve finále olympijských her,“ ujišťovala čtyřiadvacetiletá tyčkařka. „Byl to můj cíl a je to splněný sen.“

Byl postup nakonec mnohem snazší, než jste čekala, když stačilo zvládnout 440 centimetrů na první pokus?

Z toho jsem upřímně řečeno extrémně překvapená, jak málo na finále stačilo. Ale na druhou stranu jsem moc ráda, že jsem všechny výšky (440 a 455 cm) skákala na první pokus a šetřila síly.

Dvacet žen ve finále bude velmi neobvyklá sešlost.

To je pravda. Dvacet holek je obrovsky moc, nejen kvůli délce samotné soutěže, ale i kvůli rozcvičení. Nastavili nám proto na rozcvičení před středečním finále i delší časový limit.

Už jste v minulosti, například v juniorském věku, takhle početné finále zažila?

Ne, nikde, ani mezi juniory. Vždycky se nás do něj dostalo dvanáct, maximálně čtrnáct nebo patnáct holek. Dvacet je vážně moc. Také ostatní, zkušenější tyčkařky, jsou tím překvapené. Ačkoliv, kdo by se nechtěl podívat do finále olympiády. Já to všem přeju a nikomu nic nezazlívám.

Když vás jedenáct překonalo laťku ve výšce 455 centimetrů, modlily jste se potom, aby se přes ni dostala ještě jedna tyčkařka a do finále by vás tím pádem šlo jen klasických dvanáct?

Úplně až tak detailně jsem to nesledovala. Počítala jsem s tím, že budeme pokračovat na další postupnou výšku. Najednou však rozhodčí kvalifikaci stopli a řekli, že se nás před 455 dostalo jedenáct a že tu jednu do dvanácti musí dobrat ze závodnic, které skočily 440 na první pokus. Jenže těch bylo tolik, že nás nakonec postoupilo dvacet. Samozřejmě, že bych byla radši, kdyby nějaká dvanáctá holka 455 dala a ve finále by nás bylo míň. A úplně nejradši bych byla, kdyby to skočila Britka Cauderyová, protože u ní mě obrovsky mrzí, že nepostoupila.

Však jste ji u sektoru mocně utěšovala. Co jste si řekly?

Sama mi toho moc neřekla. Co říkat v takovou chvíli? Já jí naopak vykládala, že mě to obrovsky mrzí a že je ještě mladá a její čas přijde.

Je halovou mistryní světa, patřila mezi velké favoritky, jenže třikrát shodila svoji základní výšku 455. Neustála tlak?

Tomu bych se ani moc nedivila, protože byl na ni obrovský a chtělo to hodně pevné nervy, obzvlášť když jste tak mladá. Na druhou stranu nevím, co se stalo, jestli neměla nějaký problém s technikou. Těžko říct.

Kolik jste si před kvalifikací myslela, že bude na finále potřeba?

Počítala jsem se 465 na první pokus. Opravdu nevím, co se v tom sektoru dělo, protože dráha je tady rychlá a skvělá. Já se tu cítila dobře, ale jiným holkám asi tak moc nesedla.

Také psychicky jste se s bojem o vaše první olympijské finále srovnala bez potíží?

Hluk a burácení, které vydává ten dav lidí, je neuvěřitelný. Ale šla jsem do závodu s tím, že si zachovám klidnou hlavu jako při jakémkoliv jiném a nenechám se ničím strhnout. Ovšem třeba pro Francouzky to muselo být hodně náročné, jakmile skákaly, byl řev obrovský.

S jakým cílem teď do finále půjdete?

Pokusit se o nový osobní rekord (zatím je 473) a vyšplhat co nejvýš.