A laťka drží! Nemohla jsem tomu uvěřit, říká Švábíková po životním závodě

Už po kvalifikaci 24letá tyčkařka hlásila: „Můj cíl pro finále? Osobní rekord.“

Tehdy však ještě netušila, že rozhodčí v rámci urychlení vleklé soutěže vynechají postupnou výšku 475 centimetrů a pošlou tyčkařky ze 470 rovnou na 480.

„Když jsem tohle zvyšování před závodem zjistila, pomyslela jsem si: To bude fakt skok, nejsem si jistá, jestli bych 480 byla schopná.“

Dosud nejvýš v životě se dostala přes 473. Teď že by se měla vypořádat s laťkou o 7 centimetrů výš?

Ale ona to dokázala!

Amálie Švábíková po vylepšení národního rekordu ve skoku o tyči.

Napoprvé pod ní podběhla. Napodruhé už byl pokus nadějnější a po dopadu se bojovně plácla do stehen. „Není to ztracené. Já to dám,“ promlouvala sama k sobě.

A pak to přišlo.

Nový osobní i národní rekord. Vymazala jedenáct let starý zápis Jiřiny Ptáčníkové 476 centimetrů.

„Chvíli jsem opravdu nechtěla věřit, že se mi to povedlo, cloumaly se mnou emoce,“ vyprávěla. „Jsem obrovsky šťastná. Jak tu tribuny fandí úplně každému a diváci se radovali se mnou, to byl fakt zážitek. Snila jsem o osobáku a umístění do 6. místa, všechno se povedlo a rekord je bonus. Co k tomu víc říct?“

Snad jen: takhle se má závodit na olympiádě, na vrcholném závodu čtyřletého cyklu.

„Nikdy předtím jsem přes 480 na žádném mítinku ani neskákala. Vyzkoušela jsem si to premiérově až na olympiádě,“ připomněla.

Po zápisu plavkyně Seemanové na 100 metrů motýlek se postarala o druhý český rekord výpravy na pařížských hrách. A zároveň o druhé nejlepší olympijské umístění české tyčkařky v historii. Jen v Sydney 2000, při premiéře této disciplíny pod pěti kruhy, byla bývalá gymnastka Daniela Bártová čtvrtá.

Už v 16.45, mnohem dříve než předpokládal původní časový harmonogram, poslali včera rozhodčí tyčkařky na plochu k rozcvičení. Co jiného jim zbývalo, když jich z kvalifikace kvůli rovnosti umístění devíti (!) závodnic na 12. místě prošlo dál dokonce dvacet.

„Dost jsem se délky soutěže bála. Naštěstí probíhala docela hladce, hodně holek skákalo 440, 460 i 470 na první pokusy,“ říkala Švábíková. „Snažila jsem se pořád udržovat a povedlo se, necítila jsem se nějak unavená.“

Ve 20.59 pro ni po třetím, nezdařeném pokusu na 485 centimetrech závod skončil. A až ve 21.35, po pauze kvůli rozbitým elektronickým stojanům, tyčkařský maraton vrcholil korunovací nové šampionky, Australanky Niny Kennedyové.

Amálie Švábíková obsadila ve finále tyčky páté místo.

Švábíková běžela k tribunám, objala rodiče, přítele vícebojaře Ondřeje Kopeckého, trenéra Štěpána Janáčka. „Naši brečeli štěstím. Paříž je kousek, ale oni by za mnou letěli i na konec světa,“ tvrdila.

V roce 2018 v Tampere ovládla juniorský světový šampionát, považovali ji za veliký talent české atletiky. Prošla si pak sezonami vzestupu i stagnace a nyní zažívá průlomový rok.

„Vím, na čem musím pracovat, pořád dělám spoustu chyb a potřebuji i zrychlit, ale má práce na tyči se určitě zlepšila,“ říkala. „Navíc výkon 480 je i hranicí pozvánek na „diamantovky“, tak věřím, že i v tomhle směru mi dnešek pomůže.“

Když opustila plochu stadionu a v jeho útrobách právě hovořila s českými novináři, obrazovka za ní ukázala, jak se v sektoru stále objímají tři medailistky. Olympijské stříbro a bronz se udělovaly za 485 centimetrů.

„Zdá se to od mých 480 jen kousek, jenže není,“ podotkla. „V tyči je v těchto výškách už každý další centimetr fakt dřina. K medaili navíc potřebujete i co nejčistší zápis. A udržet nervy na uzdě. Často to pak bývá hlavně o hlavě.“

Rodačka z Kadaně ji včera večer měla mimořádně silnou.