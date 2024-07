Historie se opakuje. Další alžírský judista odstoupil před duelem s Izraelcem

Alžírský judista Masúd Drís byl diskvalifikován z olympijské soutěže do 73 kg za to, že se nedostavil k vážení před pondělním duelem proti Izraelci Toharu Butbulovi. Organizátoři v prohlášení uvedli, že Dríse vyloučil technický delegát Mezinárodní judistické federace IJF a Butbul postoupil bez boje do dalšího kola.