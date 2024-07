Šermovat v Grand Palais? Zážitek. Snad se uslyším trenéra, doufá Choupenitch

Jsou to tři roky, co se v Tokiu prošermoval až k olympijskému bronzu.

Na jednu stranu věčnost, na druhou zážitek, který se k němu neustále vrací.

„Třeba teď na letišti. Přišel za mnou pán s knížkou z Tokia, chtěl podpis. Zakoukal jsem se na ty obrázky a zasnil se… Je to jeden z největších zážitků, co jsem měl. Teď beru jako velkou výhodu, že jedu už na třetí olympiádu a vím, do čeho jdu,“ říká 30letý šermíř.

Jak jste ladil formu na Paříž?

Poslední týden jsem byl na kempu v Polsku, kde byl polský a egyptský národní tým. Všichni taky jedou do Paříže, takže to mělo úroveň. No a posledních pár dní jsem strávil v Praze v tajných podmínkách, jak to mám rád. Jsem dobře naladěný a těším se.

Jak se vlastně přepravuje fleret? Pořád je to zbraň.

Je, ale sportovní, takže jsem nikdy neměl žádný problém. Normálně ji odbavím a odnesu k nadměrným zavazadlům, protože ta taška je fakt velká. Ale dál nikdo nic neřeší. Není to jako u střelců, kteří mají opravdové zbraně.

Co dalšího na olympiádu vezete?

Mám dvě tašky, jednu s šermířskými věcmi, jednu s osobními. Většinu věcí mám dvakrát, něco i třikrát, fleretů pak dohromady šest.

Máte nějakou specialitu?

Je dobré mít věci nové, protože na kontrole jsou přísní. Za servis bych chtěl poděkovat panu Kurfürstovi (trenérovi z Bystřice nad Pernštejnem), který se mi postaral o flerety a já teď nemusím řešit nějaké problémy. U olympiády je pak ta výjimka, že na sobě nemůžete mít loga sponzorů. Mám na nich normálně český znak, což se muselo přešít. Dělala to švagrová, do dalších věcí byla zapojena celá rodina, rozdával jsem čokolády a velké poděkování. A pan Kurfürst byl nakonec rád, říkal: To je super, aspoň na tom tvém výsledku budu mít podíl.

Šermíř Alexander Choupenitch souboj o třetí místo soutěže fleretistů proměnil v jednoznačnou záležitost a slaví olympijský bronz! (26. července 2021)

Někteří sportovci nové věci moc nemusí, mají raději ty své – obnošené, se kterými závodí pořád. Vy ne?

Oblečení neřeším. Je navíc příjemnější mít nový dres. Je měkčí, protože čím víc ho perete, tím víc tvrdne. V Paříži se v něm navíc jednou při tréninku zpotím, což splní účel.

Francie je šermířská země. Zašermovat si v ní o olympijské medaile musí být fajn, že?

Jak na co fajn. Sehnat lístky na šerm není fajn. Rodina naštěstí přijede, pár jsem jich sehnal, tak dorazí i někteří kamarádi, ale bylo to náročné. Grand Palais (pavilon postavený na světovou výstavu v roce 1900) je každopádně neskutečný. Jsou tam dvě tribuny, které sahají do neskutečné výšky, vypadá to jak fotbalový stadion, osm tisíc lidí, beznadějně vyprodáno. Pro diváky rozhodně skvělý zážitek, pro mě jako sportovce věřím, že taky. Ale až budu na planši, všechny okolní vlivy odblokuju a budu se jen soustředit na to, co mám.

Šermoval jste někdy před tolika lidmi?

V Riu jich taky bylo dost a když se v Paříži koná Světový pohár, je na něm taky kolem čtyř pěti tisíc. Tohle ale asi bude nejvíc.

Po Tokiu obzvlášť velká změna…

Rozhodně. Hlavně i proto, že v Tokiu jsme fakt dobře slyšeli trenéry, co nám radí. Připadali jsme si jak na tréninku, kontakt s nimi byl super. Teď bude muset hodně křičet, abych ho slyšel.

Už povíte, kdo vás v posledních měsících připravoval?

Ne ne, tajnosti pokračují, v Paříži se mnou bude Patrik Grosman, oficiálně fyzioterapeut, teď i trenér. (úsměv) Po olympiádě vám o tom třeba řeknu víc. Spousta lidí si myslí, že se schovávám, aby nikdo nevěděl, jak trénuju. Trochu pravda to je, ale má to i jiný důvod. Mám teď za sebou nejzajímavějších osm měsíců, co jsem kdy zažil. Tu cestu si užívám a jsem strašně vděčný za to, že tu můžu být.

Přitom před půl rokem to vůbec nevypadalo na to, že se do Paříže kvalifikujete.

Růžově to fakt nevypadalo, ale dost věcí se změnilo a všechno se otočilo. Teď mám za sebou jednu z nejlepších sezon. Jsem světová osmička se ztrátou pár bodů na páté místo, což bylo mé životní maximum.

Navíc, celý fleret je hodně vyrovnaný…

To teda, prvních 16 lidí v žebříčku bylo tenhle rok aspoň jednou na stupních vítězů. Špička je hodně u sebe a všichni doufají, že to pro ně dopadne dobře. Bude to otevřené, vyrovnané, a i na to se těším.

Můžete mít po tokijském bronzu vůbec jiné cíle než medailové?

Já si výsledkové cíle nedávám, neřeším je. Spokojený budu, když předvedu co nejlepší výkon. Ani tlak žádný necítím. Mám 36 soupeřů a ty, kteří mi přijdou do cesty, budu chtít porazit. Budu se maximálně koncentrovat na to, co mám – taktiku, pozornost. A jak to dopadne, to se brzy dozvíme.