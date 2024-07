Vyměň si vestu! Smutný Choupenitch, dohady s rozhodčím a krach obhajoby

Ani z novinářské tribuny to jako jasný zápas nepůsobilo.

Souboj bronzových medailistů z posledních dvou evropských šampionátů vypadal na první dobrou vyrovnaně. Oba se často zasahovali prakticky ve stejný okamžik.

Jen skóre přibývalo pouze na Italově straně.

„Byly tam tak těsné momenty… Jednou se to odrazilo, pak to sjelo. Nechci se vymlouvat, ale začátek zápasu byl přesně takový, velmi těsný,“ vyprávěl Choupenitch.

Od stavu 1:1 inkasoval osm zásahů za sebou. Několikrát se obořil na rozhodčího, se kterým si různé situace vysvětloval. Dvakrát si zavolal i pořadatele, aby mu přinesli červenou tašku, v níž měl náhradní flerety.

Nic z toho ale nepomáhalo – po prvních třech minutách třicetiletý Čech prohrával 2:10.

„Doteď jsem nepochopil, jak některé momenty posuzoval. I u posledního zásahu jsem na něj koukal a čekal, jak rozhodně. V pauze po prvním kole jsem za ním přišel a zeptal se ho: Jak to teda pískáš, je to můj útok, nebo to jde do přípravy? A on: Jednou tak a jednou tak. Aha, tak super… Nebyl konzistentní a já nedokázal pochopit, jestli některé věci bere jako útok ode mě nebo ne,“ vysvětloval český fleretista.

Český šermíř Alexander Choupenitch během osmifinále olympijského turnaje.

Dva povedené útoky za sebou vlastně předvedl jen za stavu 3:13.

Ale to bylo tak nějak v natřískané hale vše. Na dalších dvou planších se o postup rvali domácí Francouzi a osmitisícový pavilon kvůli tomu opakovaně vybuchoval energií. Tu se řval chorál „Allez de bleus!“ Tu se zase dupalo nohama, nebo se zpívala Marseillaisa.

Tak jiné oproti japonské olympiádě to v Grand Palais bylo.

Zatímco v Tokiu Choupenitch bez problémů slyšel každé slovo vlastního kouče Stefana Cerioniho, tady často neslyšel ani pokyny rozhodčího.

„Velký rozdíl, ale stejné pro všechny. Pro lidi skvělá atmosféra, zábava. Jsem rád, že tu mají šerm tak rádi,“ povídal.

Šermíř Alexander Choupenitch šermuje s italským protivníkem na olympijském turnaji.

Jestli pokyny často neslyšel, skóre viděl moc dobře.

V závěru zápasu už o čtyři roky mladší soupeř žádné větší drama nepřipustil. Ještě před polovinou druhého kola patnáctým bodem souboj ukončil.

„Určitě se poučil z chyb. V březnu jsme spolu bojovali v Káhiře, vyhrál jsem 15:6. Teď úplně eliminoval akce, ze kterých jsem mu tam dával zásahy. Čekal na jednu možnost – že ho budu tlačit, on mi do toho udělá rychlý výpad a bude doufat… A když jsem udělal další útok, zavřel mi to. Takticky to udělal správně,“ uznal Choupenitch.

Bolavý kotník nevadil

Přitom prvním zápasem úplně proletěl.

Souboji s vítězem loňských Evropských her Michalem Siessem dominoval. Od stavu 1:1 přidal čtyři zásahy za sebou, po Polákově snížení zaznamenal do konce první tříminutovky další čtyři.

Ještě jednu sérii čtyř úspěšných útoků předvedl i v úvodu druhého dějství, z něhož mu nakonec na dosažení potřebných 15 bodů stačilo jen 24 sekund.

Jedním slovem jízda, Siesse zdemoloval 15:3 a pak v zákulisí smířlivě poplácal po zádech.

„Dobrý to bylo. Koncentroval jsem se, šermoval jsem dobře dopředu dozadu. Všechno bylo tak, jak jsem si to nachystal a bylo to super,“ popisoval nadšeně.

Český šermíř Alexander Choupenitch se raduje z postupu mezi šestnáct nejlepších fleretistů v olympijském turnaji.

Jedinou drobnou komplikací byl nakopnutý kotník, po kterém chvíli kulhal. Na výkon s Italem Guillaumem Bianchim to ale prý vliv nemělo.

„Mám modrák na palci a na kotníku, kde mi tekla i krev. Ale není to nic nestandardního, s adrenalinem na to člověk zapomene. Nebyl to důvod toho, proč jsem prohrál,“ netoužil se za lehčí zranění schovávat.

Fleret v osmifinále s Bianchim měnil dvakrát i kvůli vestě, kterou Ital měl.

Na olympijské hry totiž každý šermíř přiváží nové oblečení. A tím jak je nové, je ještě klouzavější.

„Vy mu ale nemůžete říct: Vyměň si vestu…“ pousmál se. „Tak jsem vyměnil fleret, což je standardní záležitost. Byl prostě lepší, já prohrál.“

S trenérem/fyzioterapeutem Patrikem Grosmanem si před turnajem spočítali, že celkem 18 fleretistů olympijského turnaje se v této sezoně aspoň jednou na větších závodech dostalo na stupně vítězů.

„Extrémní vyrovnanost. Nevím, jestli taková je i v jiném sportu, ale u nás může vyhrát kdokoliv. Já jsem vděčný, že jsem se sem zvládl kvalifikovat, jsem spokojený s přípravou, jen zápas mi nevyšel. Teď jsem smutný, ale porážku vstřebám a pojedu dál,“ uzavřel.