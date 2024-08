Sbohem, olympiády? Podzim rozhodne o dalším životě i kariéře Adama Ondry

Přičemž k třetímu pokusu možná už ani nedojde.

Je mu 31 let. Jeho rakouský kamarád Jakob Schubert nyní i ve třiatřiceti slaví bronz za kombinaci. Jenže Ondra až příliš vnímá utíkající čas, občas pobolívající tělo, změny v profilech tras obracející se v jeho neprospěch, a především nastupující armádu teenagerů.

Sleduje, jak si pro zlato kráčí devatenáctiletý Brit Roberts a pro stříbro sedmnáctiletý Japonec Anraku, a říká o nich: „S jejich věkem to tu mají daleko lehčí než já. Pro mě je to dost možná poslední olympiáda. Kdybych už z ní měl v minulosti medaili, lezlo by se mi i dnes daleko příjemněji. Ale v jejich věku jsme ještě možnost závodit na hrách nedostali.“

Adam Ondra v akci (5. srpna 2024)

V tom tkví krutost i jakási hořkost Ondrova příběhu pod pěti kruhy.

„Now the legend,“ uvedl jej i při finálovém vystoupení hlasatel v areálu. Když pak ohromil výkonem v obtížnosti, děkoval českému lezci za úžasné zážitky i celou kariéru.

Ale medaile za celoživotní dílo se na olympiádách nerozdávají.

Dočkal se příliš pozdě

Legendou v říši lezců Ondra bezesporu je. Na skalách oslnil, v roce 2017 jako první přelezl i novou nejtěžší cestu světa Silence obtížnosti 9c.

Také na umělých stěnách kdysi vládl, stačí pohlédnout na čísla, která u jeho vizitky zazářila na světelné tabuli při finálovém vystoupení v Paříži: 26 vítězství v závodech Světového poháru, 49 pódií.

V čase, kdy byl mezi lezci na vrcholu, se však psala léta 2009 až 2019 a lezení na olympijský debut teprve čekalo. V Tokiu 2021 se ho dočkal, jenže v podobě zvláštního paskvilu, kdy se do třídílné kombinace započítával i typově zcela odlišný závod na rychlost, tedy disciplína, které se nevěnoval.

Přesto v Tokiu skončil celkově šestý, přičemž až do posledního závodníka na startu aspiroval kvůli podivnému způsobu hodnocení dokonce na zlato. Letos v Paříži už je lezení na rychlost samostatnou kategorií, nicméně Ondra je po nepovedeném boulderingu v kombinaci šestý znovu.

Dopřeje si poslední šanci v Los Angeles 2028, ve svých 35 letech?

„Nechávám to otevřené,“ říká s vědomím, že pootevřená vrátka možná už na podzim zabouchne. Tehdy má totiž MOV rozhodnout, zda se v Los Angeles jeho nejsilnější lezení na obtížnost stane samostatnou olympijskou disciplínou.

Mocná touha po skalách

„Pokud naopak zůstane kombinace boulderingu a obtížnosti, bude velmi racionálním rozhodnutím, abych to už vzdal,“ tvrdí.

Proč? Důvodem je nejen nástup mnohem mladších excelentních soků. Soudí, že v boulderingu už by na rozdíl od obtížnosti za čtyři roky nebyl konkurenceschopný. Obává se, že ho trend, jímž se bouldering ubírá, bude srážet k zemi podobně jako třetí a čtvrtý boulder ve finále. Navíc ani tělo by už usilovný trénink obou disciplín nemuselo vydržet, viz letošní trápení s rameny.

Ještě jeden, velmi významný důvod by jej však táhl pryč od olympijské mise – jeho skalní projekty.

Adam Ondra v akci při semifinálovém lezení. (7. srpna 2024)

„Moje závodní kariéra se asi blíží ke konci, ale skalní kariéra zatím určitě ne,“ připomíná. „Nechci odepsat své tělo kvůli pár letům závodění za cenu, že si potom až do důchodu na skalách nezalezu.“

Omamná atmosféra jejich zápolení v Paříži může napomoci, že lezci na obtížnost skutečně dostanou v Los Angeles svoji samostatnou soutěž. „Lidem z MOV podle mých zpráv spíš vadí bouldering, který je pro normálního člověka těžko pochopitelný a obtížně sledovatelný,“ říká.

A teď na co se upnout?

Existuje tedy varianta, že dvě sady medailí v roce 2028 zůstanou, ale kombinaci nahradí ryzí závod v obtížnosti. Což by pro Ondru byla velká vábnička, přestože ani ta stačit nemusí. Roli sehraje i to, jakým směrem se uberou stavěčské styly. Vnímá, že také v obtížnosti se v posledních letech upozaďují lezecké umění a technické dovednosti na úkor vytrvalosti. I po finále říkal: „Dnes byly tři čtvrtiny trasy nudné a koncovka hodně o fyzičce.“

Zatím ji má obdivuhodnou, ale za jakou cenu?

„Přemítám, že i kdybych se upnul k lezení na obtížnost na další čtyři roky, musel bych tomu obětovat všechno a ta oběť by znamenala, že řadu mých skalních cílů si už nikdy nesplním, protože na ně budu po Los Angeles příliš starý. A teď na co se upnout?“

Adam Ondra v akci (5. srpna 2024)

Čas na přemýšlení dostane. Rozdělí ho mezi rodinu, přípravu na zářijový Světový pohár v Praze a – samozřejmě – mezi své milované venkovní výzvy. Ještě jednu skálu s obtížností 9c si chce letos vylézt.

Obzvlášť jej láká ta u francouzského Verdunu nazvaná DNA.

Ve své vlastní DNA má lezení vepsané nesmírně silně.

Nic na tom nezmění, jestli svoji olympijskou pouť po Paříži ukončí, nebo přece jen ještě prodlouží.

Ondra je a zůstane legendou.