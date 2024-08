Stavěči nám to dost osolili, smál se Ondra. A teď nechat dorůst kůži na prstech

Když zatopoval, zařval na celou arénu v Le Bourget a seskočil z obrovské výšky.

Pak si ještě několikrát mohutně hopsnul.

Moc velkou radost měl český pavouk Adam Ondra po první polovině olympijského semifinále. Díky topu na posledním z boulderů si vypracoval solidní pozici před středečním lezením na obtížnost.

Takhle nějak si to vysnil.

Adam Ondra v akci během olympijského semifinále (5. srpna 2024)

Takže spokojenost?

Spokojenost. Přitom na prvních třech boulderech jsem úplně spokojený nebyl, i když jsem možná neměl na víc a byly tam i zbytečné pokusy. Na té čtyřce jsem ale naštěstí udržel chladnou hlavu. V tréninku jsme tyhle plotny hodně nacvičovali a naštěstí to vyšlo, takže velká spokojenost.

První boulder jste opustil předčasně. Šetřil jste na něm dříve pochroumané rameno?

Ani ne. Držel jsem ten top a moc nechápal, co bych měl udělat, abych zatopoval. Velká škoda, možná jsem tam něco neobjevil, ale ještě jsem se o tom nebavil s trenérem. Měl jsem pak ještě minutu a 40 sekund do konce, ale věděl jsem, že se čerstvý nahoru nedostanu, že radši budu šetřit síly na další kola.

A vyplatilo se. Po čtvrtém boulderu jste euforicky poskakoval.

Věděl jsem, že je to teď, nebo nikdy. Že pokud ho nevylezu, budu mít hodně špatnou pozici pro postup do finále. Byl jsem pod neuvěřitelným tlakem, zvlášť poté, co jsem při druhém pokusu věděl, že je to velmi blízko a že vím přesně, co mám dělat. Zároveň to ale byl typ boulderu, který úplně nechcete lézt pod tlakem. Záleželo na jakémkoliv pikometru – jako je natočení lezečky – jestli tam to tam ještě ustojíte, nebo ne. Naštěstí se to povedlo.

Před úspěšným pokusem jste vyměnil i zmiňované lezečky. Pomohlo to?

Boulder byl totiž velmi specifický, stupy nebyly ani malé, ale ani sklopené. Trochu jsem s tím laboroval, ale nakonec byl ten výběr přesně takový, jaký být měl.

Čím si vysvětlujete, že se tolik netopovalo? Jen šesti lidem se povedlo vyřešit aspoň jeden problém.

Všichni jsme tu neuvěřitelně připravení, úroveň je skvělá, ale i tak si myslím, že to stavěči hodně osolili. Nevím, jestli to byl úplně jejich záměr. Určitě nám to chtěli udělat těžké, ale asi ne až tak moc. Já teď každopádně vím, že obtížnost musím zalézt výborně a pokud se to povede, mělo by to na finále stačit, což je hlavní.

Na top se nedostala i některá velká jména – Flohe, Megos, Gines Lopez nebo Duffy. Jak to může ovlivnit druhou část semifinále?

Budou to mít těžké, protože ví, že musí na obtížnosti zalézt úplně všechno, jen tak mají šanci. Pořád je mezi námi ale deset až dvacet bodů, což je smazatelné. Záleží, jak to stavěči postaví.

Adam Ondra zatopoval čtvrtý boulder. (5. srpna 2024)

Po dnešku asi dost náročně, ne?

No, po tom, jak extrémně náročné bylo tohle boulderové kolo, tak si netroufám odhadnout, jak moc obtížnost napálí. V tomhle kombinačním formátu může být zrádná, protože se může stát, že tam bude třeba jeden nepříjemný krok, kde popadá hodně lidí. Ale pak to může být o něco lehčí, takže když se přes něj dostanete, můžete nahnat hodně bodů. Zvlášť v poslední pasáži, kde se každý krok hodnotí čtyřmi body.

Dá se v obtížnosti trochu taktizovat?

Vždycky jdete na sto procent, ale zvolíte si styl, kterým chcete jít. Můžete lézt hodně na riziko, kdy ale hrozí, že vám to může smeknout v každém kroku. Anebo si to můžete trochu hlídat. Já spíš lezu na riziko a tolik si to nehlídám, což se mi v Tokiu v kvalifikaci téměř vymstilo. Tady ale pojedu na plný plyn. Teď je příjemné, že jsem zalezl dobře, ale i pro případné finále je fajn, když se na obtížnosti cítíte dobře a nelezete tam jak vůl a nezkoušíte si všechno až příliš kontrolovat.

Atmosféra šestitisícového stadionu na předměstí Paříže vás bavila?

Je skvělá – atmosféra, aréna i dav. Velkou roli hraje fakt, že mezi diváky je hodně lezců, kteří moc dobře ví, co se tady děje. Ví, kdy mají povzbuzovat, kdy je lepší být ticho, což pro nás hraje velkou roli.

Asi i proto si oproti tichému Tokiu bez fanoušků užíváte olympiádu o trochu víc, ne?

Užívám, zároveň je to velký stres. Na druhou stranu, oproti Tokiu se necítím jako favorit. Abych dosáhl na medaili, musel bych mít sakra velké štěstí. A s tím se možná leze trochu lépe.

Semifinále pokračuje až ve středu. Jak využijete jeden den volna?

Asi spíš pasivně, maximálně nějakou procházkou. Ztratil jsem docela dost kůže, takže budu mazat prsty. V tomhle je den volna fajn, protože můžeme nechat kůži na prstech dorůst. Je to pak úplně jiná hra než při kvalifikačních závodech v Budapešti nebo v Šanghaji, kde se lezlo čtyři dny v kuse a taktizování s kůží bylo alfou a omegou. Teď jsem věděl, že mám jen čtyři bouldery, že se můžu rozlézt tak, jak chci a teď mám dost času, aby mi kůže zase dorostla.