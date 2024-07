Sladit sílu, vytrvalost a vyléčit rameno. Ondrovy plány před Paříží

„V běžném životě o rameni nevím a stejně tak i v 99 procentech případů při lezení,“ říká jedenatřicetiletá medailová naděje. „Bolest se projeví jen v určité pozici. V české lezecké hantýrce jí říkáme bekhend. Jedná se i situaci, kdy jde rameno do vnitřní rotace.“

Končetina ho trápila už při kvalifikačních závodech v Budapešti ve druhé polovině června. Postupně se ale bolest zmírnila a minulý týden při Světovém poháru v Chamonix si pochvaloval, že je už definitivně za ním.

Jenže se pletl. Přímo v průběhu lezení se opět projevila.

„Měl jsem v hlavě Paříž. Říkal jsem si: Mám pokračovat dál? Zbytek jsem tedy lezl, nechci říct nesoustředěně, ale spíš jsem myslel na to, jestli je všechno v pořádku,“ vracel se ke generálce, v níž v lezení na obtížnost obsadil šesté místo.

DO PAŘÍŽE POLETÍM! Český lezec Adam Ondra po zvládnuté olympijské kvalifikaci pózuje s místenkou do Paříže.

Častěji ho rameno přitom trápí na boulderech, na nichž jsou kroky, kdy ho takto specificky vytočí, běžnější. Jak ale nyní poznal, bolest se může objevit i při obtížnosti.

„Může jít o krok, který sice není tolik extrémní, ale rameno je už po delším výstupu unavené a povolí,“ zamýšlí se. „Proto teď musíme přijít na to, jaké specifické pohyby bolest spustí, abych věděl, že když mě něco takového bude čekat, tak jestli se třeba nemám natočit o milimetr jinak. Ale pokud budu ve finále olympiády, tak už se na ni samozřejmě moc ohlížet nebudu.“

Pod pěti kruhy počítá s tím, že se postaví receptorům, které mu nařizují, aby přestal. Plánuje, že pokud mu rameno zcela nevypne, půjde i přes bolest.

Je jasné proč, olympijská medaile je jeho velkým cílem.

„Olympiáda byla a stále je mým snem,“ vyprávěl v rozhovoru pro seriál iDNES Deset nadějí pro Paříž. „Kdyby byla medaile, jde asi o můj největší úspěch v kariéře. Konkurence je dnes silnější, rozhodně by měla větší váhu než třeba titul mistra světa před deseti lety.“

Před třemi lety v Tokiu na ni nedosáhl. Tehdy v ještě v trojkombinaci disciplín, mezi nimiž bylo i Ondrovo neoblíbené lezení na rychlost, skončil šestý.

Tak teď druhá šance!

Vyhovuje mu, že se tentokrát poleze už jen ve dvojkombinaci boulderingu s obtížností a rychlost bude samostatnou disciplínou s vlastní sadou medailí.

„Z psychického hlediska jsem si hodně ulevil. Předtím jsem ze tří tréninkových dnů musel vždy aspoň jeden strávit rychlostí. Snažil jsem se, ale prostě mi nešla a ani mě nebavila. Teď už dělám, co mě baví,“ vykládal na startu sezony.

Jak ale upozorňuje, ani to samozřejmě nemusí nic znamenat. Lezení se za poslední roky i díky zařazení na olympiádu obrovsky posunulo a favoritů je spousta.

PŘI PREMIÉŘE V TOKIU. Lezec Adam Ondra měl na dosah olympijskou medaili, dokonce mohl brát i zlato.

„Ani ne tak v boulderingu, ale spíš v obtížnosti. Je v něm několik šestnácti až osmnáctiletých borců, kteří jsou strašně našlapaní. První osmička je nabitá, už jen probojovat se do finále bude náročné a žádná chyba se nebude odpouštět,“ ví.

On mezi elitou pochopitelně chybět nechce. Proto nic nepodcení. Na tréninku dře, má přesně naplánované, co a kdy chce dělat, aby mu výkonnost gradovala.

„Pořád to přece jen budu hlavně já a cesty, které nám stavěči postaví,“ uvědomuje si. „Trénink je samozřejmě velká alchymie. Musíte mít správný mix maximální síly na bouldering a silové vytrvalosti na obtížnost. Na místě pak taky musíte všechno psychicky ustát, nezhroutit se a podat ideální technický výkon. Velká část spočívá i v tom stěnu správně přečíst a neváhat.“

Soutěžní generálku už má za sebou. Nyní je Innsbrucku, kde má v plánu si spolu s rakouským a britským týmem uspořádat za pomoci podobných typů stavěčů, kteří budou i v Paříži, ještě jednu závodní simulaci.

Týden před hrami pak stráví doma v Brně na vlastní stěně, na kterou za ním dorazí několik italských lezců, již mu budou dělat sparingpartnery.

„Mám nasmlouvané skvělé české stavěče, kteří se budou snažit postavit co nejpodobnější bouldery jako v Paříži. Výhoda tréninkových parťáků spočívá v tom, že například vyzkouší cestu přede mnou a řeknou: Tady ji udělej těžší, tady něco vyměň… Zkrátka pomůžou, aby byla obtížnostně vyladěná jako na olympiádě. Nebo mi taky můžou pomoct v tom, že když bude nějaký krok, který mi nebude sedět, ale jim ano, tak je můžu okopírovat.“

Do dějiště her chce Ondra dorazit až co nejtěsněji před závody, aby se zbytečně nestresoval a mohl se v klidu soustředit na trénink.

A pak to přijde. Do akce ve francouzské metropoli půjde od pátého srpna.

„Kdybych cítil, že nemám šanci na medaili, tak bych tam ani nemusel jet,“ má jasno. „Musím vyladit formu na sto procent a pak mít štěstí.“

V tom, co může ovlivnit, se snaží odvést maximum.