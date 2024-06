Lezec Ondra má jistou olympiádu, i ve druhé kvalifikaci postoupil do finále

Program v Maďarsku dnes začal zhruba s dvouhodinovým zpožděním kvůli následkům noční bouřky. Šestý muž olympijských her v Tokiu Ondra v semifinálovém kole boulderingu na rozdíl od kvalifikace na nejlepší nestačil. Vylezl jen čtvrtý boulder, na těch předchozích zapsal jen první a dvě druhé zóny. Průběžně tak byl desátý a na postupové osmé místo ztrácel zhruba deset bodů.

Jeho výkon ovlivnily drobné potíže s ramenem, které si odnesl z kvalifikačního boulderového kola. „U spousty kroků jsem si říkal, jestli to mám vůbec zkoušet, nebo jít zpátky do izolace. To se týkalo prvního a třetího boulderu. Hlavně ten třetí, kdybych nebyl mírně zraněný, tak bych ho určitě vylezl. Zkoušel jsem ho všelijak, ale na to, jak se měl lézt, jsem si netroufl. A myslím, že jsem udělal velice dobře,“ řekl Ondra českým médiím na místě.

Manko potřeboval čtyřnásobný mistr světa smazat v obtížnosti, která bývá jeho silnější disciplínou. V té předvedl čtvrtý nejlepší výsledek a posunul se o potřebná dvě místa. V součtu nasbíral 125,7 bodu a před devátým Paulem Jenftem z Francie měl více než patnáctibodový náskok.

A vedle finále Ondra získal definitivní razítko na letenku do Paříže. „Duševně už jsem si slavil včera, dneska je to potvrzení. Byl to dneska těžký závod, který jsem ustál. A hlavně jsem se nezranil, což je úplně to nejdůležitější, protože co postavili na těch boulderech, bylo velice zajímavé,“ uvedl.

Je přesvědčený, že jeho problémy s ramenem nebudou vážné. „Zázračně jsem o rameni skoro nevěděl, což potvrzuje, že s ním nic není. Do Paříže o něm nebudu vědět,“ dodal jednatřicetiletý brněnský rodák, jenž využil poslední šanci zajistit si podruhé účast pod pěti kruhy. Loni nezískal kvótu z mistrovství světa ani z evropské olympijské kvalifikace.

Semifinálové kolo vyhrál olympijský šampion z Tokia Alberto Ginés López, který získal 157,2 bodu.