Lukostřelec Adam Li: Jeden výstřel je jako zvedat dvacet pět kilo

„Myslím si, že pro Český lukostřelecký svaz je to velká věc. Pravidelně jezdím na valná shromáždění svazu a už se tam začalo probírat, že by to měl někdo prolomit a na olympiádu se konečně dostat,“ řekl iDNES.cz šestadvacetiletý Li z lukostřeleckého oddílu UP Olomouc před odletem do dějiště letošních olympijských her.

Kvalifikaci do Paříže označil lukostřelec z Univerzity Palackého za cíl letošní sezony. Česko bude mít zástupce v mužském olympijském turnaji poprvé od startu Martina Bulíře v roce 2008, postup se ovšem nerodil snadno. O posledních pět účastnických míst se v druhé polovině června v turecké Antalyi utkalo 114 závodníků z 50 zemí světa. Li sice těsně prohrál své čtvrtfinále, ale díky tomu, že nasbíral v celém pavouku nejvíce soutěžních bodů, připadla pátá postupová příčka jemu.

„Bylo to na poslední chvíli, takže ve své podstatě to byl postup ‚tak tak‘. Ale ještě se to vypočítávalo podle světového žebříčku a nebyl jsem úplně poslední. Každopádně jsem určitě nebyl mezi prvními,“ usmál se rodák z Ostravy. Na hry odjíždí uvolněný, bez tlaku na výsledek, ale rozhodně nejede na dovolenou. „Nemám sice žádný cíl, co se umístění týče, ale chci podat co nejlepší výkon, makat až do konce tak, abych si mohl říct, že jsem jel skutečně na doraz,“ prozradil.

Trénují klidně osm hodin

S netradičním sportem začal Li v útlém věku v Ostravě, inspiroval se svým dědečkem, který taktéž střílel na terč. Když ale nastupoval na střední školu, přestal. „Znovu jsem se k lukostřelbě vrátil teprve až po nástupu na výšku tady v Olomouci, tak čtyři pět let zpátky,“ vybavil si.

O to víc obdivuhodné je, že se za takovýhle krátký časový úsek dokázal vypracovat až mezi elitu. „Pár lidí se nad tím pozastavuje,“ uchechtl se. „Byl jsem na světovém poháru, zažil mistrovství Evropy i světa a teď olympiádu. Takže už si můžu říct, že jsem stihl všechno.“

REKORD. Adam Li se loni postaral o nejlepší nástřel mezi českými muži.

Nenechte se zmást, byť to vypadá, že se lukostřelec stojící na místě moc nenadře, opak je pravdou. „Natáhnout tětivu luku odpovídá zhruba zvednutí pětadvaceti kilogramů, takže je docela náročné to udržovat a opakovat to střelu co střelu,“ poznamenal Li.

Natáhnout luk je prý náročnější, než jej staticky držet. „Nebudu kecat, není to atletika, nemusíte si tolik hlídat jídelníček nebo běhat časovky. Ale kondiční přípravu máme, musím pravidelně cvičit. Záleží na tom, jaká je fáze sezony, ale i v lukostřelbě platí to, že je člověk sportovec,“ podotkl. Před odletem do Francie se už nechtěl přetrénovat, ale v době největšího drilu stráví Li před terčem klidně i pět až osm hodin. „Trénuje se opravdu každý den, i když obvykle máme jednotku do tří hodin,“ prozradil.

Rekordmanovi nakázali plyšáka

Trénink je v lukostřelbě obzvláště potřeba. Závodníci totiž míří na terč o průměru 122 cm ze vzdálenosti 70 metrů, což platí pro muže i ženy. „Musíte to holt vypilovat. Začíná se od deseti metrů a postupuje se dál a dál. Zlepšuje se to, zhruba po roce tréninku je člověk schopný nějak na těch 70 metrů dostřelit a další rok mu trvá, že se dostane do červeného kruhu, což je zhruba úroveň národní střelby. Pak už je individuální, kolik je člověk ochoten tomu podřídit,“ vylíčil Li.

Jeho cílem bude několik přesných střel do žluté části kruhu, která má průměr pouhopouhých 12,2 centimetrů. Přesné zásahy do této oblasti jsou oceněny deseti nebo devíti body. V Paříži bude Li 30. července závodit individuálně s reflexním lukem, což je označení střeleckého nástroje podle jeho zakřivení.

O pár dní později se olomoucký lukostřelec představí i v mixu s Marií Horáčkovou, jež je mistryní světa. „My spolu fungujeme už delší dobu, známe se dobře. Povedla se nám i hezká umístění, například letošní sedmé místo na závodě světového poháru v Šanghaji.“

„Co se týče sehranosti, jsme na tom dobře. Už na olympiádě byla, je mistryně světa, takže od ní můžu hodně čerpat. Navíc je hodně milá, hodná a s čímkoliv mi ráda pomůže,“ svěřil se Li. „Mix bude mít na startu hodně týmů, ale postupuje jich jenom šestnáct. Každý musíme podat individuálně dobrý výkon a pak se můžeme bavit o tom, že to rozjedeme,“ cítí Li.

Mezi jeho největší úspěchy kromě Šanghaje patří 9. místo na loňských Evropských hrách v Krakově, ale také český mužský rekord. Loni v červenci na závodě v Prostějově nastřílel 671 bodů. „Ale to je rekord jenom pro muže. Maruška má více,“ připomněl Li se smíchem um kolegyně Horáčkové.

A co si s sebou – kromě snad dobré formy – bere do Paříže? „Univerzitního plyšáka. Toho mi nakázali.“