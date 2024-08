16. DEN OH: Loučení s Paříží. Češky poběží maraton, ve finále Hlaváčková

Premiéru pod pěti kruhy zažije národní rekordmanka v maratonu Moira Stewartová. Devětadvacetiletá závodnice se zaskvěla v prosinci časem 2:25:36 ve Valencii, o 55 sekund překonala více než pět let staré národní maximum Evy Vrabcové-Nývltové a zároveň se kvalifikovala do Paříže.

„Velká odplata, zadostiučinění za to, co se mi nepovedlo před třemi roky před olympiádou v Tokiu,“ komentovala tehdy.

Tereza Hrochová sice na covidové olympiádě závodila, nemá na to ale nejlepší vzpomínky.

Měl to být tehdy největší den v její atletické kariéře. Ale to, co plzeňská vytrvalkyně prožila před olympijským maratonem v Sapporu, naplňovalo spíš temné scénáře.

Po probuzení se necítila vůbec v pořádku. Vyšla z pokoje a... „Pak si jen pamatuji, jak jsem se probudila na lékařském pokoji s boulí na čele a šílenou klepavkou,“ popisovala tehdy Hrochová. Do závodu přesto nastoupila a dokončila ho na konci šesté desítky.

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková se na rozdíl od reprezentační parťačky Veroniky Novotné probojovala mezi finálovou osmnáctku.

Nevyvedlo se jí sice první šermířské vystoupení. V semifinálové skupině A ale zajela čistý parkur, nevýrazné plavání pak vylepšila dobrou závěrečnou kombinací běhu a střelby.

V 15:30 začne poslední sportovní klání olympiády. Ve finále basketbalového turnaje žen se střetnou domácí Francouzky s USA. Ve 21:00 vypukne slavnostní zakončení na Stade de France, při kterém českou vlajku ponese zlatý kanoista Martin Fuksa.