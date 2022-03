Ve středu se rozhodne o účasti Rusů a Bělorusů na paralympiádě v Pekingu

„Výsledky jednání budou zveřejněny ve středu večer místního času,“ uvedl paralympijský výbor. Zatím by se mělo paralympijských her v Číně od 4. do 13. března zúčastnit zhruba 650 sportovců z 49 zemí včetně Ruska a Běloruska. Osud těchto výprav je ale nejistý kvůli ruské invazi na Ukrajinu, kterou Bělorusko podporuje.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v pondělí vyzval všechny mezinárodní sportovní federace a další pořadatele, aby ruským a běloruským sportovcům a funkcionářům nepovolili účast na mezinárodních soutěžích.

Připustil ale, že ve výjimečných případech, kdy z organizačních nebo právních důvodů není úplné vyloučení možné, by mohli závodit pod neutrální vlajkou. Ruské sportovce by to na paralympiádě čekalo bez ohledu na středeční rozhodnutí, protože pykají za státem řízený doping.

MOV po útoku na Ukrajinu kritizoval Rusko za porušení takzvaného olympijského příměří, které by mělo skončit až sedm dní po zakončení paralympiády.