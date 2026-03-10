Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z druhého místa a v pátek je čekají úřadující pětinásobní paralympijští šampioni a vítězové skupiny B Američané.
Český parahokejový brankář Patrik Sedláček hledá kotouč v paraolympijském zápase s Kanadou.

Češi drželi s kanadskými favority dlouho bezbrankový stav, vynikajícího brankáře Patrika Sedláčka překonal jako první až James Dunn v 5. minutě druhé třetiny.

Za začátku třetí části vedl zámořský tým už 3:0, ve 34. minutě mu první gól na turnaji vstřelil Zdeněk Hábl. Vítězství Kanada pečetila střelou do prázdné branky při české power play.

Semifinálové dvojice

(pátek 13. března)

USA - Česko
Kanada - Čína

Stříbrný tým z minulých dvou paralympiád vyhrál českou skupinu s plným počtem bodů a skóre 26:1. V semifinále se Kanada střetne s Čínou.

Češi v předchozích zápasech porazili 3:2 Japonsko a 8:1 Slovensko, mezi nejlepšími čtyřmi na paralympiádě jsou po třech bronzech z mistrovství světa poprvé. Jejich příští soupeř USA byl také ve skupině suverénní, ovládl ji se skóre 34:2.

Zimní paralympijské hry – parahokej (Milán)

Skupina B

Česko - Kanada 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 34. Hábl - 20. Dunn, 28. Boily, 32. McGregor 45. Hickey.

20:35 Slovensko - Japonsko.

Tabulka:

1.Kanada3300026:19
2.Česko3200112:76
3.Japonsko200022:170
4.Slovensko200021:160
