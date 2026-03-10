Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Češi drželi s kanadskými favority dlouho bezbrankový stav, vynikajícího brankáře Patrika Sedláčka překonal jako první až James Dunn v 5. minutě druhé třetiny.
Za začátku třetí části vedl zámořský tým už 3:0, ve 34. minutě mu první gól na turnaji vstřelil Zdeněk Hábl. Vítězství Kanada pečetila střelou do prázdné branky při české power play.
Semifinálové dvojice
(pátek 13. března)
USA - Česko
Stříbrný tým z minulých dvou paralympiád vyhrál českou skupinu s plným počtem bodů a skóre 26:1. V semifinále se Kanada střetne s Čínou.
Češi v předchozích zápasech porazili 3:2 Japonsko a 8:1 Slovensko, mezi nejlepšími čtyřmi na paralympiádě jsou po třech bronzech z mistrovství světa poprvé. Jejich příští soupeř USA byl také ve skupině suverénní, ovládl ji se skóre 34:2.
Zimní paralympijské hry – parahokej (Milán)
Skupina B
Česko - Kanada 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
20:35 Slovensko - Japonsko.
Tabulka:
|1.
|Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|26:1
|9
|2.
|Česko
|3
|2
|0
|0
|1
|12:7
|6
|3.
|Japonsko
|2
|0
|0
|0
|2
|2:17
|0
|4.
|Slovensko
|2
|0
|0
|0
|2
|1:16
|0