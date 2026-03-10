Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

„Ani jsem nevěděl, že to byl gól,“ smál se Hábl těsně po utkání. V něm Češi dostali tři branky z přesilové hry soupeřů a jeden při hře bez brankáře. Základní skupinu na paralympijských hrách zakončili na druhém místě a v pátek je čeká semifinále proti obhájcům zlata ze Spojených států.
„Snad si kluci zapamatují všechny pozitivní věci ze zápasu s Kanadou a předvedou to i proti Amíkům,“ přeje si Hábl. „Když vezmu první půlku zápasu s Kanadou, tak kluci hráli famózně. Koukal jsem na ně zpoza mantinelu, nádherný výkon od nich, odbojovaný.“
Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům
Proč jste se do zápasu nějakou dobu nezapojoval?
Hned v prvním střídání úvodní třetiny tam byl nějaký souboj u mantinelu a praskla mi brusle. Nešlo s tím jezdit a trvalo to. Není to jak v hokeji, že si vezmu nové brusle a můžu jít hned na led, muselo se to celé předělat, protože střed brusle byl zlomený.
Kdy jste se mohl opět vrátit na led?
Vrátil jsem se asi v páté minutě druhé třetiny. Akorát tu brusli nikdy neuděláte úplně stejnou, takže se s ní člověk pere. Ještě do konce zápasu jsem s ní nebyl sžitý, protože je to fakt strašně individuální věc, kterou musím štelovat, štelovat a štelovat. Tuto jsem šteloval asi deset let, dědeček nevydržel.
Nakonec jste ale dal jediný gól českého týmu.
Za to ta brusle nemůže, za to můžou moje levé ruky.
Ale trefa proti Kanadě potěší, že?
Jo, kdyby člověk viděl, že to gól byl. Vůbec si tu situaci nevybavuju. Viděl jsem Kanaďany, jak jedou, tak jsem se díval gólmanovi do levého horního růžku, že to tam zkusím nějak nahodit a vystřelit. A najednou ten puk udělal úplně něco jiného. Jak jsem do toho plácl, tak jsem se otočil, protože jsem si myslel, že se puk odrazil od gólmana. Vůbec jsem nepočítal s tím, že by to mohl být gól. Pak jsem viděl kluky, jak tam cosi jásají, tak jsem si teprve všiml, že to tam padlo.
Jak byste celkově zhodnotil výkon proti Kanadě?
Kluci hráli famózně. Měli nějaké šance, opravdu se mi na ně dívalo pěkně za tím plexisklem. Říkal jsem náhradnímu gólmanovi, že když tam nejsem, tak hrajou líp, tak že se nevrátím, abych jim to neku*vil. Proti Kanadě se hraje vždycky těžko, jsou elita parahokeje. Jsou disciplinovaní, sehraní, mají sílu v hokejkách, kombinaci, úplně ve všem. Snad jsme neudělali ostudu a zápas aspoň vypadá dobře zvládnutý z naší strany.
Co pozitivního si z něj vezmete do semifinále?
Úplně všechno, teda kromě výsledku. Ten snad v pátek bude lepší, v což jenom doufám. Ale ne, kluci si fakt začali věřit, nezbavovali jsme se puků, hráli jsme na kotouči, nebyly tam moc velké excesy. Tři góly dali v přesilovkách, jeden v power play, takže 5 na 5 to bylo asi jakžtakž v pohodě. Snažili jsme se dobře bránit, měli jsme i nějaké náznaky šancí.
Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?
Pro vás jde už o pátou paralympiádu, jak to vnímáte?
Těžce, jsem o dost starší než na té první. Ale ne, je to pěkné, nikdy jsem si neříkal, že bych se dožil pěti paralympiád. Když se mi stala nehoda, tak jsem ani nedoufal, že někdy budu hrát parahokej. Jsem nadšený, baví mě to, ten sport je moje láska a ta nikdy nezmizí. Toto mi nikdo nesebere a doufám, že u parahokeje vydržím až do smrti.
Takže pojedete ještě do Francie?
To se uvidí. Udělal jsem dohodu s Matym Frýdlem, kterému jsem na turnaji v Itálii nahrával na jeho první gól. Řekli jsme si, že pokud zdraví dovolí, doprovodím ho na první paralympiádu, protože on tady kvůli věku nemůže být. Takže do Francie bych i kvůli němu jel rád.