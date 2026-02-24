Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Markéta Plšková
  17:50
Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno schválil účast ruských a běloruských sportovců včetně vlajky a hymny. Česko společně s dalšími zeměmi bude kvůli tomuto rozhodnutí bojkotovat zahajovací ceremoniál. „Věděli jsme, že musíme zaujmout nějaké stanovisko,“ říká předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.
Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slavnostní podpis přihlášky na XXV. Zimní olympijské hry v Itálii 2026 za...
Slavnostní podpis přihlášky na XXV. Zimní olympijské hry v Itálii 2026 za...
Slavnostní podpis přihlášky na XXV. Zimní olympijské hry v Itálii 2026 za...
Slavnostní podpis přihlášky na XXV. Zimní olympijské hry v Itálii 2026 za...
7 fotografií

Na slavnostním zahájení ve Veroně, kde v neděli skončily olympijské hry, měl českou vlajku nést dobrovolník, část výpravy se měla zúčastnit ceremoniálu v Cortině. V pátek výbor vydal prohlášení, že kvůli účasti Ruska a Běloruska se na oficialitách neobjeví.

„Je to naše výsostné právo,“ vysvětluje pro iDNES.cz Sýkora. „Pokud můžeme jakkoliv vyjádřit náš nesouhlas s válkou a ruskou agresí, tak bychom to měli udělat. Cítili jsme, že je to takto správně.“

Návrat Rusů na hry. Ukázka naší slabosti, říká Povýšil. Britové vyzývají: Změňte to

Rozhodnutí tedy přišlo od vedení Českého paralympijského výboru?
Ano, od našeho výkonného výboru. Co je pro nás ale extrémně důležité, prakticky nejdůležitější, je názor sportovců. Na toto máme zřízený orgán, který se jmenuje Rada sportovců, zaplaťpánbůh za něj. My jsme toto téma s jeho zástupci a členy úzce komunikovali. A já jsem strašně rád, že z tohoto orgánu přišla jednoznačná podpora, i proto se nám pak rozhodovalo snáze.

Vy jste měl hned jasno?
Když jsme se dozvěděli, že se paralympijských her budou ruští a běloruští sportovci účastnit se vším, co k tomu patří, což znamená s vlajkou i hymnou, tak jsme byli přesvědčeni, že je potřeba se k tomu nějak vyjádřit. Proto jsme prošli tímto procesem a jsem hrozně rád, že jsme se jednohlasně, včetně Rady sportovců, takto shodli. Za rozhodnutím si stojíme.

Patrik Hetmer

reprezentant v para alpském lyžování, člen Rady sportovců

„Český paralympijský výbor nás kontaktoval a probíral s námi toto ožehavé téma. My jsme se jednomyslně v Radě sportovců shodli na tom, že jsme s ním zajedno a že ruští a běloruští sportovci nemají na paralympiádě v tuto dobu co dělat, protože agrese na Ukrajině neskončila. Cítili jsme to tak všichni a vedení Českého paralympijského výboru jsme podpořili.“

Bude se bojkot týkat také závěrečného ceremoniálu?
I ten je nesportovní částí paralympijských her a v tomto duchu na to budeme pravděpodobně reagovat. Teď je to pro nás otevřené téma, které řešíme na úrovni vedení a budeme ho dál řešit s Radou sportovců.

Byl jste v kontaktu i s jinými národními výbory?
Nebyl, i když jejich vyjádření samozřejmě sledujeme. Víme, kdo a jaké názory zaujal a pravděpodobně ještě zaujme. Byl jsem v kontaktu s prezidentem Mezinárodního paralympijského výboru, diskutovali jsme náš postoj i jejich postoj.

Vysvětlil vám prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons svůj postoj?
Mluvili jsme spolu po telefonu několik minut. Je potřeba říct, že i Mezinárodní olympijský výbor i Mezinárodní paralympijský výbor jsou celosvětové demokratické organizace, které rozhodují na základě rozhodnutí jejich nejvyššího orgánu, což jsou valné hromady. A nejvyšší orgán olympijského výboru rozhodl jinak než nejvyšší orgán paralympijského výboru, to tak prostě je. A je potřeba to respektovat. Na druhou stranu, my máme právo se na národní úrovni rozhodnout tak, jak jsme se rozhodli.

Jak myslíte, že účast Ruska a Běloruska ovlivní paralympiádu?
To se asi teprve uvidí. Jestli existují těžká témata, tak je to právě toto. Já sám nevím, co od toho čekat. Právě i proto, že je to tak těžké téma, válka, agrese, jsme se rozhodli zaujmout toto stanovisko na té oficiální části paralympijských her, ale oddělit to od té sportovní části a nechat sportovce sportovat. A prosím, pojďme se všichni soustředit na tu sportovní část.

Vnímal jste během olympiády případ skeletonisty Heraskevyče, kterému MOV zakázal závodit v helmě s padlými ukrajinskými sportovci?
Samozřejmě. Vnímám názory a důvody Mezinárodního olympijského výboru, znám kodex, znám všechna pravidla, studoval jsem si je, četl jsem si je, takže to chápu. Na druhou stranu, sakra, bavíme se tady o válce, bavíme se tady o agresi. Takže já osobně bych v tomto případě dokázal násobně víc přimhouřit oči.

Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Budou paralympijské hry v Itálii náročné po logistické stránce?
Nemyslím si. Měl jsem tu možnost být v Itálii, zažil jsem poslední týden olympijských her. Jsem přesvědčen, že organizátoři odvedli dobrou práci, co se týče zázemí pro sportovce, jak na olympiádě, tak paralympiádě, protože z pohledu organizace je to jedna akce. Odvedli skvělou práci, i když to navenek třeba tak nevypadalo. Zázemí tam je skvělé a logistika funguje.

Co všechno jste navštívil?
Byl jsem tam pět dní. Vesnice je skvělá, ubytování výborné, všechno bezbariérové, autobusy, vlaky, tramvaje, logistika mezi sportovišti, všechno funguje dobře, takže já jsem přesvědčen, že to budou dobré paralympijské hry.

Na jaké sporty jste vyrazil?
Měl jsem možnost osobně sledovat hokej v Santa Giulia Areně, to je ta nejvíce diskutovaná aréna. A samozřejmě jsem si nenechal ujít Metoděje Jílka. Viděl jsem i další rychlobruslařské závody a ženský hokej, protože to bylo na jednom místě.

Jste rád, že po dlouhé době jsou zimní paralympijské hry takhle blízko Česku?
Určitě. Je to pro nás všechno jednodušší, i pro fanoušky je to příjemnější. Doufám, že se jich tam vydá co nejvíce.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Běžec na lyžích Johannes Klaebo si z Milána a Cortiny odvezl šest zlatých...

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémii, které se různí. Které státy svým sportovcům...

24. února 2026  17:15

Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Italský biatlonista Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný...

24. února 2026  16:12

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců....

24. února 2026  14:30

Sakamotová se rozloučila. Nebo ne? Praha ji vábí ke zlatému sbohem

Kaori Sakamotová při choroeografické sekvenci ve své volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ta otázka pochopitelně padla: „Kaori, a co krasobruslařské mistrovství světa v Praze? Nerozloučíte se až tam? A se zlatem?“ Odpověď nebyla rezolutní. Spíše neutrální: „To teď raději nebudu...

24. února 2026  13:42

Berte mě, ještě nejsem tak starý. Durant si říká o páté olympijské zlato

Kevin Durant (vpravo) a LeBron James oslavují americkou výhru.

Americký basketbalista Kevin Durant chce i v roce 2028 hrát na olympijských hrách. Turnaj v Los Angeles se přitom bude konat krátce před jeho 40. narozeninami. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA by...

24. února 2026  10:47

Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našich zpravodajů v Itálii Od začátku olympijských her až do jejich ukončení pokrývali reportéři iDNES.cz sportovní i nesportovní události přímo z místa dění. V Cortině, v Miláně, ale i v Livignu a na spoustě dalších míst. A...

24. února 2026  7:27

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Premium
Milán a Cortina předaly (zimní) olympijskou štafetu Francouzským Alpám.

Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...

24. února 2026

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...

23. února 2026  23:27

Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her

Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi

Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka...

23. února 2026  18:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

23. února 2026  17:27

Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy

Mitch Marner překonává Lukáše Dostála a posouvá Kanadu do semifinále.

České sázkové kanceláře přijaly na letošní zimní olympijské hry v Itálii sázky za asi 2,1 miliardy korun. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik si lidé vsadili na minulé zimní hry v Pekingu.

23. února 2026  15:10,  aktualizováno  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.