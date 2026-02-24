Na slavnostním zahájení ve Veroně, kde v neděli skončily olympijské hry, měl českou vlajku nést dobrovolník, část výpravy se měla zúčastnit ceremoniálu v Cortině. V pátek výbor vydal prohlášení, že kvůli účasti Ruska a Běloruska se na oficialitách neobjeví.
„Je to naše výsostné právo,“ vysvětluje pro iDNES.cz Sýkora. „Pokud můžeme jakkoliv vyjádřit náš nesouhlas s válkou a ruskou agresí, tak bychom to měli udělat. Cítili jsme, že je to takto správně.“
Rozhodnutí tedy přišlo od vedení Českého paralympijského výboru?
Ano, od našeho výkonného výboru. Co je pro nás ale extrémně důležité, prakticky nejdůležitější, je názor sportovců. Na toto máme zřízený orgán, který se jmenuje Rada sportovců, zaplaťpánbůh za něj. My jsme toto téma s jeho zástupci a členy úzce komunikovali. A já jsem strašně rád, že z tohoto orgánu přišla jednoznačná podpora, i proto se nám pak rozhodovalo snáze.
Vy jste měl hned jasno?
Když jsme se dozvěděli, že se paralympijských her budou ruští a běloruští sportovci účastnit se vším, co k tomu patří, což znamená s vlajkou i hymnou, tak jsme byli přesvědčeni, že je potřeba se k tomu nějak vyjádřit. Proto jsme prošli tímto procesem a jsem hrozně rád, že jsme se jednohlasně, včetně Rady sportovců, takto shodli. Za rozhodnutím si stojíme.
Patrik Hetmer
reprezentant v para alpském lyžování, člen Rady sportovců
„Český paralympijský výbor nás kontaktoval a probíral s námi toto ožehavé téma. My jsme se jednomyslně v Radě sportovců shodli na tom, že jsme s ním zajedno a že ruští a běloruští sportovci nemají na paralympiádě v tuto dobu co dělat, protože agrese na Ukrajině neskončila. Cítili jsme to tak všichni a vedení Českého paralympijského výboru jsme podpořili.“
Bude se bojkot týkat také závěrečného ceremoniálu?
I ten je nesportovní částí paralympijských her a v tomto duchu na to budeme pravděpodobně reagovat. Teď je to pro nás otevřené téma, které řešíme na úrovni vedení a budeme ho dál řešit s Radou sportovců.
Byl jste v kontaktu i s jinými národními výbory?
Nebyl, i když jejich vyjádření samozřejmě sledujeme. Víme, kdo a jaké názory zaujal a pravděpodobně ještě zaujme. Byl jsem v kontaktu s prezidentem Mezinárodního paralympijského výboru, diskutovali jsme náš postoj i jejich postoj.
Vysvětlil vám prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons svůj postoj?
Mluvili jsme spolu po telefonu několik minut. Je potřeba říct, že i Mezinárodní olympijský výbor i Mezinárodní paralympijský výbor jsou celosvětové demokratické organizace, které rozhodují na základě rozhodnutí jejich nejvyššího orgánu, což jsou valné hromady. A nejvyšší orgán olympijského výboru rozhodl jinak než nejvyšší orgán paralympijského výboru, to tak prostě je. A je potřeba to respektovat. Na druhou stranu, my máme právo se na národní úrovni rozhodnout tak, jak jsme se rozhodli.
Jak myslíte, že účast Ruska a Běloruska ovlivní paralympiádu?
To se asi teprve uvidí. Jestli existují těžká témata, tak je to právě toto. Já sám nevím, co od toho čekat. Právě i proto, že je to tak těžké téma, válka, agrese, jsme se rozhodli zaujmout toto stanovisko na té oficiální části paralympijských her, ale oddělit to od té sportovní části a nechat sportovce sportovat. A prosím, pojďme se všichni soustředit na tu sportovní část.
Vnímal jste během olympiády případ skeletonisty Heraskevyče, kterému MOV zakázal závodit v helmě s padlými ukrajinskými sportovci?
Samozřejmě. Vnímám názory a důvody Mezinárodního olympijského výboru, znám kodex, znám všechna pravidla, studoval jsem si je, četl jsem si je, takže to chápu. Na druhou stranu, sakra, bavíme se tady o válce, bavíme se tady o agresi. Takže já osobně bych v tomto případě dokázal násobně víc přimhouřit oči.
Budou paralympijské hry v Itálii náročné po logistické stránce?
Nemyslím si. Měl jsem tu možnost být v Itálii, zažil jsem poslední týden olympijských her. Jsem přesvědčen, že organizátoři odvedli dobrou práci, co se týče zázemí pro sportovce, jak na olympiádě, tak paralympiádě, protože z pohledu organizace je to jedna akce. Odvedli skvělou práci, i když to navenek třeba tak nevypadalo. Zázemí tam je skvělé a logistika funguje.
Co všechno jste navštívil?
Byl jsem tam pět dní. Vesnice je skvělá, ubytování výborné, všechno bezbariérové, autobusy, vlaky, tramvaje, logistika mezi sportovišti, všechno funguje dobře, takže já jsem přesvědčen, že to budou dobré paralympijské hry.
Na jaké sporty jste vyrazil?
Měl jsem možnost osobně sledovat hokej v Santa Giulia Areně, to je ta nejvíce diskutovaná aréna. A samozřejmě jsem si nenechal ujít Metoděje Jílka. Viděl jsem i další rychlobruslařské závody a ženský hokej, protože to bylo na jednom místě.
Jste rád, že po dlouhé době jsou zimní paralympijské hry takhle blízko Česku?
Určitě. Je to pro nás všechno jednodušší, i pro fanoušky je to příjemnější. Doufám, že se jich tam vydá co nejvíce.