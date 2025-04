Hrdina z Paříže a trojnásobný medailista. Nejlepším parasportovcem je Kratochvíl

Organizátoři zimních olympijských her s centry v Miláně a Cortině v roce 2026 odhalili podobu pochodní, jež budou použity během tradiční štafety s olympijským ohněm. Pochodně mají elegantní a kovový...

Sportovní lezení bude mít poprvé v olympijském programu všechny disciplíny samostatně. V Los Angeles v roce 2028 se budou rozdělovat tři sady medailí za rychlost, bouldering a obtížnost. Oznámil to...

Nezmapované vodní proudy v řece Fitzroy mohou ohrozit plány na uspořádání závodů veslařů a rychlostních kanoistů v Rockhamptonu během olympijských her 2032, které uspořádá Brisbane. Zástupci...

Byl to veliký šok. Pro Sebastiana Coea i pro ty, kteří věřili, že může provést zásadní a potřebné reformy v olympijském hnutí. Muž, jenž předtím uspěl a byl oslavován v tolika oborech své činnosti,...

Sportovní svět má od čtvrtečního odpoledne novou vládkyni. Do čela Mezinárodního olympijského výboru se poprvé v historii dostala žena, předsedkyní se nově stala Kirsty Coventryová. Bývalá zimbabwská...

Box byl oficiálně zařazen do programu olympijských her v Los Angeles 2028. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na zasedání v Řecku jednomyslně schválil pondělní doporučení své výkonné rady, jež...

Kdysi tu sídlil král Nestor, jenž podle Homéra patřil k nejstarším aktérům trojské války, a proto byl Acháji nesmírně ctěn. Ve čtvrtek v řeckém Pylosu zvolí vládce světa sportu. Takového, jenž by měl...

