Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Markéta Plšková
  11:22
Od naší zpravodajky v Itálii - Na paralympijských hrách zazní poprvé od roku 2014 ruská hymna. Zlatou medaili si v pondělním super-G vyjela 23letá Varvara Vorončichinová, která zvítězila o téměř dvě sekundy před druhou Aurélií Richardovou. A zatímco agresorská země slaví sportovní úspěch, na ukrajinská města dále míří ruské rakety.

Ruska Varvara Vorončichinová získala zlato v super-G na paralympijských hrách. | foto: Reuters

V tom všem navíc prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons, který si pro kritice uzamkl profily na sociálních sítích, prohlásil, že v budoucnu mezi reprezentanty klidně přivítá ruské veterány z války na Ukrajině.

A Rusko může jen slavit, protože v Itálii vítězí.

Nejprve jeho sportovci v červených kombinézách se zlatě prošívanými doplňky hrdě nastupovali na slavnostním zahájení ve Veroně, kde poprvé po dlouhé době vlála obří vlajka Ruské federace. Teď uslyší i hymnu, kterou si na stupních vychutná Vorončichinová.

Ruští veteráni z Ukrajiny mohou na hry. Šéf paralympioniků: Nabízíme druhou šanci

Mladá paralyžařka už v sobotu slavila bronz, v pondělí si v Cortině časem 1:15,6 minuty podmanila super-G. A při rozhovorech dala jasně najevo, jak si závodění pod ruskými barvami užívá.

„Je to pro mě opravdu výjimečné, protože vidím svou vlajku,“ líčila. „Možná tomu teď ještě nemůžu uvěřit. Možná tomu uvěřím až o něco později, až uvidím svou zlatou medaili.“

Slavnostní vyhlašování probíhá vždy po skončení všech kategorií, Vorončichinová má navíc šanci i na další medaile. Stejně jako Anastasija Bagijanová, která bude na běžeckých tratích největší vyzyvatelkou české naděje Simony Bubeníčkové.

Ruská kombinéza na paralympijských hrách.

Rusko na letošní paralympiádě soutěží pod vlajkou poprvé od her v Soči 2014. Po dopingovém skandálu bylo z mezinárodních akcí vyloučeno, další sankce následovaly po invazi na Ukrajinu v roce 2022. V Paříži byli ruští a běloruští sportovci pod neutrálním statusem.

Teď ale slaví se vším všudy. A Ukrajina mezitím dál trpí pod ruskými útoky. Navíc i její reprezentanti v Itálii slýchají od paralympijského výboru napomenutí. Nebylo jim třeba vyhověno, aby na slavnostním zahájení nesli dobrovolníci pouze cedulku s nápisem a ne ukrajinskou vlajku.

Také parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slyšela varování, protože si na závod vzala náušnice s nápisem „Stop válce“. Prý kvůli porušení pravidel o politických heslech.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Roca Batalla vs. KolářTenis - - 9. 3. 2026:Roca Batalla vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.87
  • -
  • 1.35
Forejtek vs. OuakaaTenis - - 9. 3. 2026:Forejtek vs. Ouakaa //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • -
  • 9.40
Krumich vs. CassoneTenis - - 9. 3. 2026:Krumich vs. Cassone //www.idnes.cz/sport
9. 3. 16:30
  • 2.38
  • -
  • 1.51
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 9. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
9. 3. 17:00
  • 1.59
  • 4.65
  • 4.96
Vsetín vs. LitoměřiceHokej - 2. kolo - 9. 3. 2026:Vsetín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
9. 3. 17:30
  • 1.65
  • 4.40
  • 4.12
Jihlava vs. Frýdek-M.Hokej - 2. kolo - 9. 3. 2026:Jihlava vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
9. 3. 17:30
  • 1.45
  • 4.71
  • 5.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Ruska Varvara Vorončichinová získala zlato v super-G na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Na paralympijských hrách zazní poprvé od roku 2014 ruská hymna. Zlatou medaili si v pondělním super-G vyjela 23letá Varvara Vorončichinová, která zvítězila o téměř dvě sekundy před druhou Aurélií...

9. března 2026  11:22

Odlišný styl parabiatlonistek. Jedna je opravdu pečlivá, druhá svá jako Zátopek

Premium
Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Nedlouho před paralympiádou ještě ani netušila, zda bude moct na hry odjet. Vyřizovala si české občanství, čekala, jestli dostane divokou kartu. A nakonec mohla slavit, i když jen částečně. Carina...

9. března 2026

Jela jsem pro babičku, líčila Bubeníčková. Potěšil ji telefonát od plavce Kratochvíla

Simona Bubeníčková slaví společně s trasérem Davidem Šrůtkem medaili z...

Od naší zpravodajky v Itálii Dojela do cíle a ihned se rozbrečela. „Máš stříbro z paralympiády!“ slyšela nevidomá Simona Bubeníčková po finiši biatlonového individuálu. Emoce, velké teplo a dehydratace ji vykolejily natolik, že...

8. března 2026  18:09

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  8. 3. 15:33

Druhé české stříbro na paralympiádě. Bubeníčková slaví v závodě biatlonistek

Simona Bubeníčková a David Šrůtek v individuální závodě biatlonistek na...

Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny...

8. března 2026  14:33

Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?

Premium
Opravna vozíků a protéz v paralympijské vesnici v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Když se procházíte paralympijskou vesnicí v Miláně, tušíte, že stejné zázemí si před pár dny užívali i olympionici. Baráčky, které zdobí vlajky různých států. Odpočinková zóna. Kavárny, obchod s...

8. března 2026

Mířila na cizí terče, přesto pak dala nulu. A čtvrté místo? Beru ho, říká Bubeníčková

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Před prvním závodem na paralympijských hrách, kterým byl sobotní biatlonový sprint, cítila velkou nervozitu. „Ani jsem skoro nespala,“ přiznala Simona Bubeníčková. Na trať navíc vyrážela po nemoci,...

8. března 2026  8:56

Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem

Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbro na...

Od naší zpravodajky v Itálii Už ví, jaké je to být paralympijskou šampionkou. Na předchozích dvou hrách závodila v běžeckém lyžování za rodné Rakousko. Nyní v sedmadvaceti letech soutěží v biatlonu a za Českou republiku. A pro...

7. března 2026  17:38

Medaile po šestnácti letech! Biatlonistka Edlingerová získala na paralympiádě stříbro

Parabiatlonistka Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví...

Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově...

7. března 2026  14:34

Schoval jsem si puk, smál se parahokejista Kapko. Cítí, že týmu chybí efektivita

Trénink českých parahokejistů na paralympijských hrách v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Do zápasu vstupovali jako velcí favorité, vždyť v posledních dvou utkáních smázli soupeře z Japonska 9:0 a 10:0. Jenže průběh úvodního paralympijského klání úplně nevycházel podle jejich představ....

7. března 2026  14:03

Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko

Snímek ze souboje českých a japonských parahokejistů na paralympiádě v Miláně.

Čeští parahokejisté zahájili paralympijské hry v Miláně vydřeným vítězstvím 3:2 nad Japonskem. Střelecky přitom dominovali, na branku vyslali 30 pokusů, Japonci jen čtyři. Dalšími soupeři za postupem...

7. března 2026  13:11

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

7. března 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.