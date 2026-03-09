Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

V tom všem navíc prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons, který si pro kritice uzamkl profily na sociálních sítích, prohlásil, že v budoucnu mezi reprezentanty klidně přivítá ruské veterány z války na Ukrajině.
A Rusko může jen slavit, protože v Itálii vítězí.
Nejprve jeho sportovci v červených kombinézách se zlatě prošívanými doplňky hrdě nastupovali na slavnostním zahájení ve Veroně, kde poprvé po dlouhé době vlála obří vlajka Ruské federace. Teď uslyší i hymnu, kterou si na stupních vychutná Vorončichinová.
Ruští veteráni z Ukrajiny mohou na hry. Šéf paralympioniků: Nabízíme druhou šanci
Mladá paralyžařka už v sobotu slavila bronz, v pondělí si v Cortině časem 1:15,6 minuty podmanila super-G. A při rozhovorech dala jasně najevo, jak si závodění pod ruskými barvami užívá.
„Je to pro mě opravdu výjimečné, protože vidím svou vlajku,“ líčila. „Možná tomu teď ještě nemůžu uvěřit. Možná tomu uvěřím až o něco později, až uvidím svou zlatou medaili.“
Slavnostní vyhlašování probíhá vždy po skončení všech kategorií, Vorončichinová má navíc šanci i na další medaile. Stejně jako Anastasija Bagijanová, která bude na běžeckých tratích největší vyzyvatelkou české naděje Simony Bubeníčkové.
Rusko na letošní paralympiádě soutěží pod vlajkou poprvé od her v Soči 2014. Po dopingovém skandálu bylo z mezinárodních akcí vyloučeno, další sankce následovaly po invazi na Ukrajinu v roce 2022. V Paříži byli ruští a běloruští sportovci pod neutrálním statusem.
Teď ale slaví se vším všudy. A Ukrajina mezitím dál trpí pod ruskými útoky. Navíc i její reprezentanti v Itálii slýchají od paralympijského výboru napomenutí. Nebylo jim třeba vyhověno, aby na slavnostním zahájení nesli dobrovolníci pouze cedulku s nápisem a ne ukrajinskou vlajku.
Také parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slyšela varování, protože si na závod vzala náušnice s nápisem „Stop válce“. Prý kvůli porušení pravidel o politických heslech.