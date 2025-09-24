Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Zuzana Hejnová a Tereza Jakschová na společném atletickém tréninku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Markéta Plšková
Ačkoliv už sama nepokračuje v úspěšné kariéře a místo závodění se věnuje trénování, stejně přichází na Duklu ve sportovním oblečení. Že by Zuzana Hejnová vytáhla na atletický ovál syna Matyáše, který tak nadšeně krouží kolem své maminky? Kdepak. Stříbrná olympijská medailistka se na svém domovském stadionu setkává s para atletkou Terezou Jakschovou. Cíl je jasný: ukázat všem, že sport je jen jeden.

Takové je heslo paralympijského výboru, který iniciativu propojení elitních olympioniků a paralympioniků nachystal. „Přijde mi to hrozně fajn,“ říká hned bývalá úspěšná překážkářka.

„Dostaneme se blíž k handicapovaným sportovcům, mnohdy nemáme příležitost se s nimi setkávat, takže je to příjemné. A určitě i pro společnost je fajn vidět, že i lidé s handicapem jsou normální lidé a dokážou se zařadit do běžného života a do sportu.“

Což skvěle dokazuje její nová tréninková parťačka Jakschová. Že se narodila bez části levé ruky, která jí tak končí už u lokte? Žádný problém. V cuku letu si na hlavě vytvoří úhledný culík a je připravená vyběhnout.

„Jsem na to zvyklá. Tím, že jsem se tak narodila, to pro mě není vůbec náročný.“

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

24. září 2025

