Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Takové je heslo paralympijského výboru, který iniciativu propojení elitních olympioniků a paralympioniků nachystal. „Přijde mi to hrozně fajn,“ říká hned bývalá úspěšná překážkářka.
„Dostaneme se blíž k handicapovaným sportovcům, mnohdy nemáme příležitost se s nimi setkávat, takže je to příjemné. A určitě i pro společnost je fajn vidět, že i lidé s handicapem jsou normální lidé a dokážou se zařadit do běžného života a do sportu.“
Což skvěle dokazuje její nová tréninková parťačka Jakschová. Že se narodila bez části levé ruky, která jí tak končí už u lokte? Žádný problém. V cuku letu si na hlavě vytvoří úhledný culík a je připravená vyběhnout.
„Jsem na to zvyklá. Tím, že jsem se tak narodila, to pro mě není vůbec náročný.“