Stříbrného stolního tenistu Suchánka hecoval starosta: Bronz už je okoukaný

„Bohužel jsem ve finále prohrál, ale nebudu se z toho hroutit, jsem naprosto spokojený,“ uvedl Suchánek v tiskové zprávě Českého paralympijského výboru.

Zkušený hráč už měl doma dva bronzy z Tokia 2021 a Ria de Janeira 2016. Další medaili si zajistil pařížskou čtvrtfinálovou výhrou 3:0 nad slovenským soupeřem Peterem Lovasem.

„Třesu se štěstím, zase jsem to dokázal, je to krása. Udělal jsem medaili, s tím jsem do Paříže jel. Do semifinále tak můžu jít s čistší hlavou a o finále se poperu,“ říkal po čtvrtfinále.

V semifinále ho čekal soupeř z nejtěžších: světová jednička a čtyřnásobný paralympijský vítěz Fabien Lamirault z pořadatelské Francie. I s domácí hvězdou si však poradil, tentokrát ve čtyřech sadách 11:9, 6:11, 11:9 a 12:10.

„Byl jsem dobrý v hlavě, těšil jsem se kvůli svým i francouzským fanouškům. Devět let jsem ho neporazil, až v březnu v Itálii a teď znova na domácí půdě,“ řekl pro Českou televizi.

Na zlato dlouholetý český reprezentant nakonec nedosáhl, ve finále prohrál s Polákem Czuperem 6:11, 11:8, 8:11 a 6:11. Suchánek měl v hale hlasitou fanouškovskou základnu, podpořit ho přijela manželka se synem.

„Lístky jsem jim kupoval už někdy v prosinci, přitom jsem tehdy ještě ani nevěděl, jestli vůbec na paralympiádu pojedu. Ale chtěl jsem mít jistotu, kdyby to do finále opravdu vyšlo, svěřil se Suchánek.

Ziskem stříbrné medaile splnil přání svých příznivců. „Řekli mi, že by doba bronzová mohla skončit. Starosta u nás ve Zdechovicích mi povídal, že bronzová už je okoukaná, tak jsem rád, že můžu dovézt stříbro. Ale upřímně bych se nezlobil ani za třetí bronz,“ řekl spokojený paralympionik.

Jiří Suchánek se po úrazu krční páteře dlouhá léta léčil a žil v Liberci, kde v roce 2005 také začal se stolním tenisem. Do roku 2017 pracoval jako instruktor soběstačnosti na Spinální jednotce Krajské nemocnice Liberec. Nyní žije ve vísce Zdechovice nedaleko Přelouče. Do Liberce se však stále často vrací a připravoval se zde i na letošní paralympiádu.