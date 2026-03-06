Začala zimní paralympiáda. Na zahájení chyběla polovina výprav, včetně Čechů

  22:20
Začaly XIV. zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Slavnostní ceremoniál ve Veroně na protest proti plnohodnotné účasti ruských a běloruských sportovců v době pokračující agrese na Ukrajině bojkotovala česká výprava, v níž je letos rekordních 24 sportovců.

Představení při zahájení paralympijských her. | foto: AP

Paralympijské hry začaly symbolicky v antickém amfiteátru ve Veroně, kde před necelými dvěma týdny skončila olympiáda. Tradiční zahajovací formuli pronesl italský prezident Sergio Mattarella. Paralympiáda potrvá do neděle 15. března.

Na tradičním nástupu výprav byla zhruba polovina z 55 účastnických zemí. Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) uvedl, že z politických důvodů, tedy na protest proti startu ruských a běloruských sportovců pod vlastní vlajkou, odřekly účast Česko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a Ukrajina.

Jaká bude paralympiáda? Po dlouhé době nadějná, ale pošpiněná ruskou kontroverzí

Další absentující země odůvodnily svou neúčast logistickými důvody, především cestováním z tří paralympijských vesnic do Verony, a soustředěním na soutěže. I proto žádné týmy neměly na ceremoniálu vlajkonoše, které nahradili dobrovolníci.

Pod svou vlajkou bude na paralympiádě závodit šest sportovců z Ruska a čtyři z Běloruska. IPC loni v létě zrušil suspendaci obou zemí a nedávno jejich reprezentantům přidělil účastnická místa.

Letošní zimní paralympijské hry se konají 50 let po těch prvních, které v roce 1976 uspořádal švédský Örnsköldsvik. Zatímco tehdy na severu Evropy závodilo 198 sportovců ze 16 zemí, tentokrát jich bude 611 z více než pěti desítek národních paralympijských výborů. To je o 20 procent více než před čtyřmi lety v Pekingu.

Soutěžit se bude v šesti sportech – alpském lyžování, biatlonu, běžeckém lyžování, snowboardingu, hokeji a curlingu vozíčkářů. Rozdělí se 79 sad medailí, novinkou v programu je curlingová soutěž smíšených dvojic.

Hokej, biatlon i curling na vozíku. Jaké sporty jsou na paralympijských hrách?

Čeští reprezentanti chtějí ukončit medailový půst, který trvá od Vancouveru 2010. Medailovou nadějí je sedmnáctiletá nevidomá běžkyně na lyžích Simona Bubeníčková, která bude závodit také v biatlonu. V něm je adeptkou na přední umístění i Carina Edlingerová, která do loňska reprezentovala Rakousko. V jeho barvách získala v Pekingu 2022 paralympijské zlato v lyžařském sprintu. Po třech bronzech ze světových šampionátů touží po paralympijském úspěchu hokejisté.

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06

Také Německo volí český postoj. Zahájení paralympiády vynechá kvůli Rusku

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Německá výprava se v pátek nezúčastní slavnostního zahájení paralympiády v Miláně. Ceremoniál bude stejně jako některé další země bojkotovat kvůli tomu, že Rusové a Bělorusové mohou i přes...

3. března 2026  17:48

